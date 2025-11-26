सरकारी स्कूलों में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 242 विशेष शिक्षा व्याख्याता पदों की स्वीकृति

राज्य में अभी तक व्याख्याता विशेष शिक्षा का पद नहीं होने के कारण ड्रॉप आउट विद्यार्थियों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था। विशेष शिक्षकों की कमी के चलते हर साल दो हजार से अधिक विद्यार्थियों को उच्च माध्यमिक कक्षाओं की पढ़ाई के लिए मजबूरन दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा था। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रदेश अध्यक्ष नीरज शर्मा ने कहा कि लेवल 12 के 242 पद सृजित होने से विशेष शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ेगा। मूक बधिर व नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए स्कूलों में व्याख्याता नहीं होने से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। वित्त विभाग की इस अधिसूचना से राज्य भर में दिव्यांग विद्यार्थियों को बेहतर और समावेशी शिक्षा मिल सकेगी।