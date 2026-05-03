अरावली क्षेत्र में अवैध लीज मामले में बड़ी कार्रवाई, रवन्ना और खदान का काम-काज बंद

अरावली पोलीगोन क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद मिलीभगत कर खनन लीज देने के मामले में खनिज विभाग में हड़कंप मचा है। राजस्थान पत्रिका के शनिवार के अंक में अरावली पोलीगोन क्षेत्र में दे दी खनन लीज शीर्षक से प्रकाशित समाचार के बाद भीलवाड़ा से लेकर उदयपुर और जयपुर मुख्यालय तक के अधिकारियों में हलचल रही। खबर के प्रकाशन के बाद विभाग ने एक्शन लेते हुए खदान के ऑनलाइन रवन्ना बंद कर दिए हैं और वहां काम-काज पूरी तरह से रुकवा दिया है। उदयपुर के उच्च अधिकारियों ने शनिवार सुबह ही इस गंभीर मामले में सख्ती दिखाते हुए भीलवाड़ा के अधीक्षण खनिज अभियंता ओपी काबरा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की। अतिरिक्त खान निदेशक ने लीज ट्रांसफर को रीवोक (रद्द) करने के प्रस्ताव मांगे हैं और साथ ही यह भी पूछा है कि इस पूरे फर्जीवाड़े में कौन-कौन अधिकारी और कर्मचारी दोषी हैं। खनिज विभाग भीलवाड़ा के अधिकारियों के अनुसार पत्रिका में मामला उजागर होने के बाद जिले की करेड़ा तहसील के रिछी का बाड़िया स्थित 2.4115 हैक्टेयर की ग्रेनाइट लीज 115/2021 को तुरंत बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं।