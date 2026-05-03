सोशल मीडिया में उलझा युवा भूल रहा पुरातन ज्ञान, सम्यक ज्ञान ही है मोक्षमार्ग का आधार

जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान को पांच प्रकारों में विभाजित किया है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। मुनि ने बताया कि मति एवं श्रुत ज्ञान सामान्य जीवों के लिए उपलब्ध होते हैं, जबकि अवधि और मनःपर्याय ज्ञान उच्च साधना के बाद ही प्राप्त होते हैं। केवल ज्ञान सर्वोच्च अवस्था है, जो अनंत और पूर्ण होता है; यह केवल अरिहंत भगवान को ही प्राप्त होता है। दिगम्बरपरम्परा में मुनिराजों के 28 कृतिक्रम होते हैं। इनमें 12 सीधे स्वाध्याय से संबंधित हैं। मुनिराज चित्त को निर्मल और ज्ञान को शुद्ध रखने के लिए तड़के तीन बजे उठकर स्वाध्याय करते हैं। संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय और अज्ञान जैसे दोष ज्ञान को विकृत कर देते हैं। सही ज्ञान प्राप्ति के लिए इनसे मुक्त होना अनिवार्य है।