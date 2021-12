Arjia Nursery आरजिया नर्सरी अब बनेगा प्रदेश का वन पर्यटन केन्द्र

Arjia Nursery will now become the state's forest tourism center वस्त्रनगरी के लिए एक अच्छी खबर है। वन विभाग प्रदेश का पहला वन पर्यटन एवं पर्यावरण शिक्षण केन्द्र आरजिया में विकसित करेगा। यहां तितलियों का खास पार्क होगा एवं वूड वॉकिग ट्रेक होगा। फल व फूलों की घाटी भी यहां सभी को लुभाएगी।

भीलवाड़ा Published: December 01, 2021 11:28:16 pm

Arjia Nursery will now become the state's forest tourism center

