चुनावी ड्यूटी से आशा, सीएचओ व एएनएम को मिली मुक्ति

राज्य में आगामी चुनावी तैयारियों के बीच चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आशा कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) और एएनएम को किसी भी प्रकार की चुनावी ड्यूटी, सर्वेक्षण ड्यूटी या एसआईआर सर्वेक्षण कार्य में नहीं लगाया जाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव डॉ. अमित यादव ने इस संबंध में सभी जिला कलक्टर को पत्र भेजकर इसे सर्वोच्च प्राथमिकता से पालन करने को कहा है।