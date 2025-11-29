गेस्ट फैकल्टी को हटाने पर सहायक आचार्यों में आक्रोश

सहायक आचार्यों ने बताया कि राजसेस हियरिंग ऑफ मैन पॉवर रूल - 2023 में किए गए प्रथम संशोधन-2025 के तहत, सरकार की ओर से अधिग्रहित किए गए 10 निजी महाविद्यालयों में कार्यरत स्टाफ को हाल ही में स्क्रीनिंग के माध्यम से समायोजित कर उन्हें 5 वर्ष की सेवा की सुनिश्चितता प्रदान की गई है। इसके लिए संविदा रूल 2023 का लाभ दिया गया। यादव ने तर्क दिया कि जब इन स्टाफ सदस्यों को स्क्रीनिंग के माध्यम से संविदा सेवा का लाभ दिया जा सकता है, तो यूजीसी एक्ट 2018 की टेबल 3 बी के तहत चयनित विद्या संबल सहायक आचार्यों के विषय में अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी इन न्यायोचित मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया, तो प्रदेशभर के सहायक आचार्य आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। ज्ञापन सौंपने के दौरान डॉ.बीपी.यादव, डॉ. जितेंद्र, अवधेश जोहरी, नेहील नायक, चेतना रावत, ओपी. कुमावत, वेदप्रकाश धाकड़, ब्यूटी मीणा, वीणा राणावत, अनुराधा छापरवाल, पूजा पारीक, प्रियंका ओझा उपस्थित थे।