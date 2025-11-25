बालाजी मंदिर में गूंजे मंगल गीत: धूमधाम से मनाया श्रीराम-जानकी विवाह उत्सव

विवाह की परंपराओं का निर्वहन करते हुए पंडित आशुतोष शर्मा के सान्निध्य में मंगलाष्टक गान किया गया। पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच युगल स्वरूप श्रीराम जानकी को पुष्प हार पहनाए। इस दौरान भक्तों ने पुष्पों की वर्षा करते हुए युगल की स्तुति की। आयोजन के अंत में नुक्ती और लड्डू का प्रसाद अर्पण कर आरती की गई और भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया। साथ ही श्रीराम भक्त हनुमानजी महाराज का भी इस अवसर पर विशेष रजत चोला शृंगार किया गया। इस मौके पर बजरंग मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष अनिल कुमार मानसिंहका समेत बड़ी संख्या में अन्य भक्तगण उपस्थित रहे।