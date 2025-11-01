ऑटोमोबाइल संचालकों को किया जागरूक, पर्यावरणीय दिशा-निर्देशों की पालना के निर्देश

बैठक में बोर्ड अधिकारियों ने उपस्थित सर्विस सेंटर संचालकों को ऑटोमोबाइल सर्विस सेक्टर से संबंधित प्रमुख पर्यावरणीय प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि सर्विस सेंटरों में उत्पन्न अपशिष्ट का सही निस्तारण पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में अहम कदम है। इस दौरान कई बिंदुओं पर विशेष जोर दिया। इनमें स्पेन्ट ऑयल, वेस्ट बैटरी व ऑयल फिल्टर का केवल अधिकृत रीसाइक्लर को सुरक्षित निस्तारण किया जाए। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (ईटीपी) का नियमित संचालन किया जाए। उत्पन्न अपशिष्ट का सही वर्गीकरण व अभिलेख संधारण अनिवार्य रूप से किया जाए। अधिकारियों ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में वाहनों से होने वाला उत्सर्जन वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों में से एक है। ऐसे में सर्विस सेंटरों की भूमिका वायु प्रदूषण नियंत्रण में अत्यंत महत्वपूर्ण है।