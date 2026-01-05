विकसित भारत के लिए ‘स्व’ का जागरण जरूरी, अंतिम छोर के व्यक्ति की सेवा ही सच्चा राष्ट्रधर्म

जब तक हम अपनी भाषा, अपनी भूषा और अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं करेंगे, तब तक विकसित भारत का संकल्प अधूरा है। राष्ट्रहित की चेतना और स्वदेशी का भाव ही वह नींव का पत्थर है, जिस पर भविष्य के समर्थ भारत की इमारत खड़ी होगी। यह विचार विद्या भारती के अखिल भारतीय मंत्री शिवप्रसाद शर्मा ने व्यक्त किए। वे शास्त्रीनगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित भामाशाह सम्मान एवं विचार गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। समारोह में शहर के 250 से अधिक भामाशाहों ने शिरकत कर सामाजिक सरोकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।