विश्व एड्स दिवस पर 1 दिसंबर को स्कूलों में होंगे जागरुकता कार्यक्रम

Awareness programmes will be held in schools on December 1st on World AIDS Day.
स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयासों के तहत प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में विश्व एड्स दिवस पर सोमवार को विशेष जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों और संस्था प्रधानों को इस संबंध में सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निर्देश जारी किए हैं। इस वर्ष की थीम "सामूहिक कार्यवाही एचआईवी प्रगति को बनाए रखती है और उसमें तेजी लाती है" रखी गई है। जिस पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
आदेशों के अनुसार सभी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को एड्स के संबंध में सही और सटीक जानकारी देने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा। इनमें कई कार्यक्रम शामिल हैं।
इन कार्यक्रमों का उद्देश्य छात्र-छात्राओं के बीच एचआईवी-एड्स से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना और इसकी रोकथाम के प्रति गंभीर बनाना है।
जागरुकता कार्यक्रमों के दौरान छात्र-छात्राओं और आम जनता को राष्ट्रीय टोल फ्री सेवा 1097 के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।
