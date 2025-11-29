विश्व एड्स दिवस पर 1 दिसंबर को स्कूलों में होंगे जागरुकता कार्यक्रम

स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयासों के तहत प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में विश्व एड्स दिवस पर सोमवार को विशेष जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों और संस्था प्रधानों को इस संबंध में सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निर्देश जारी किए हैं। इस वर्ष की थीम "सामूहिक कार्यवाही एचआईवी प्रगति को बनाए रखती है और उसमें तेजी लाती है" रखी गई है। जिस पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।