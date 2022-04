Bad system in Bhilwara सड़क की डिजाइन में खामियां, हर पल हादसे का डर

Bad system in Bhilwara यदि आप शहर की सड़कों से गुजर रहे है तो वाहन चलाते समय खास सावधानी बरते। शहर के कई इलाकों में सड़क की गलत डिजाइन और खामियों के चलते कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। शहर की सड़कों पर कहीं डिवाइडर गलत बने है तो कहीं सर्किल। कहीं डिजाइन गलत होने से यातायात बेतरतीब रहता है। सड़कों के किनारे लगने वाली चौपाटियां भी हादसे का सबब बन रही है। पत्रिका टीम ने शहर की विभिन्न सड़कों का अवलोकन किया तो उनमें कई तरह की खामियां मिली।

जयप्रकाश सिंह Bad system in Bhilwara यदि आप शहर की सड़कों से गुजर रहे है तो वाहन चलाते समय खास सावधानी बरते। शहर के कई इलाकों में सड़क की गलत डिजाइन और खामियों के चलते कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। शहर की सड़कों पर कहीं डिवाइडर गलत बने है तो कहीं सर्किल। कहीं डिजाइन गलत होने से यातायात बेतरतीब रहता है। सड़कों के किनारे लगने वाली चौपाटियां भी हादसे का सबब बन रही है। पत्रिका टीम ने शहर की विभिन्न सड़कों का अवलोकन किया तो उनमें कई तरह की खामियां मिली। कई जगह सड़क की डिजाइन ही गलत पाई गई।Bad system in Bhilwara

Faults in road design, fear of accident every moment