विद्यालय में बनी बाल संसद, मंत्रिमंडल ने ली शपथ

देश में लागू लोकतांत्रिक प्रणाली से युवा पीढ़ी और विद्यार्थियों को रूबरू कराने की पहल के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सवाईपुर में बाल संसद का गठन किया गया। विद्यालय की प्रिंसिपल डॉ. प्रतिष्ठा ठाकुर के नवाचार के रूप में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से लेकर सभी मंत्री पदों पर चुने गए विद्यार्थियों ने शपथ ली।
प्रधानमंत्री दिव्याशी व उप-प्रधानमंत्री सिद्धांत
शपथ ग्रहण समारोह में दिव्याशी सुथार ने प्रधानमंत्री और सिद्धांत सिद्ध पुरावत ने उप प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नवगठित मंत्रिमंडल इस प्रकार है शिक्षा मंत्री सरिता जाट व उप मंत्री: कविता कुमारी जाट, जल एवं कृषि मंत्री सचिन आचार्य व उप मंत्री शिवराज जाट, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री हर्ष सारस्वत व उप मंत्री: उपासना श्रोत्रिय, पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री: राधाकिशन सालवी व उप मंत्री: राहुल प्रजापत, सांस्कृतिक मंत्री कोमल वैष्णव व उप मंत्री कोमल जाट, अनुशासन मंत्री विकास जाट व उप मंत्री राहुल सुथार, खेल एवं क्रीड़ा मंत्री हर्षित साहू व उप मंत्री पूजा खटीक, सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनभर सुथार व उप मंत्री प्रियांशी शर्मा ने शपथ ली।
ग्राम पंचायत के सरपंच ने दिलाई शपथ
सवाईपुर ग्राम पंचायत के सरपंच व प्रशासक किशन जाट और पूर्व सरपंच अमरचंद गाडरी ने सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर किशन जाट ने कहा कि विद्यार्थी हमेशा शिक्षकों के आचरण और कार्यप्रणाली का अनुसरण करते हैं, इसलिए शिक्षकों को विद्यार्थियों के विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पूर्व सरपंच अमरचंद गाडरी ने भी अपने विचार रखे।
कार्यक्रम के दौरान प्रिंसिपल डॉ. ठाकुर ने ग्राम पंचायत प्रशासक व जनप्रतिनिधियों से विद्यालय परिसर में इंटरलॉकिंग टाइल और टीन शेड लगाने की मांग की। समारोह में शांतिलाल आचार्य, रामकुमार जाट, श्याम सुंदर क्षौत्रिय, रामेश्वर लाल, हीरालाल, राकेश कुमार जाट, प्रमोद क्षौत्रिय, मोहनलाल रेगर मौजूद थे।
चुनाव अधिकारी दीपिका शर्मा थीं। संचालन अमृता शर्मा ने और आभार शारदा सुखवाल व सत्य प्रकाश भारद्वाज ने व्यक्त किया।
बाल संसद का उद्देश्य
विद्यालय में बाल संसद का गठन विद्यार्थियों को लोकतंत्र, चुनाव प्रक्रिया, जिम्मेदारियों और नेतृत्व कौशल से परिचित कराने के लिए किया गया है। इससे विद्यार्थियों में निर्णय लेने की क्षमता और सामाजिक जागरूकता का विकास होगा।