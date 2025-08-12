विद्यालय में बनी बाल संसद, मंत्रिमंडल ने ली शपथ

शपथ ग्रहण समारोह में दिव्याशी सुथार ने प्रधानमंत्री और सिद्धांत सिद्ध पुरावत ने उप प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नवगठित मंत्रिमंडल इस प्रकार है शिक्षा मंत्री सरिता जाट व उप मंत्री: कविता कुमारी जाट, जल एवं कृषि मंत्री सचिन आचार्य व उप मंत्री शिवराज जाट, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री हर्ष सारस्वत व उप मंत्री: उपासना श्रोत्रिय, पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री: राधाकिशन सालवी व उप मंत्री: राहुल प्रजापत, सांस्कृतिक मंत्री कोमल वैष्णव व उप मंत्री कोमल जाट, अनुशासन मंत्री विकास जाट व उप मंत्री राहुल सुथार, खेल एवं क्रीड़ा मंत्री हर्षित साहू व उप मंत्री पूजा खटीक, सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनभर सुथार व उप मंत्री प्रियांशी शर्मा ने शपथ ली।