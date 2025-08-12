12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भीलवाड़ा

विद्यालय में बनी बाल संसद, मंत्रिमंडल ने ली शपथ

सवाईपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लोकतंत्र की सीख, विद्यार्थियों में उत्साह

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Aug 12, 2025

Bal Sansad formed in school, cabinet took oath
Bal Sansad formed in school, cabinet took oath

देश में लागू लोकतांत्रिक प्रणाली से युवा पीढ़ी और विद्यार्थियों को रूबरू कराने की पहल के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सवाईपुर में बाल संसद का गठन किया गया। विद्यालय की प्रिंसिपल डॉ. प्रतिष्ठा ठाकुर के नवाचार के रूप में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से लेकर सभी मंत्री पदों पर चुने गए विद्यार्थियों ने शपथ ली।

प्रधानमंत्री दिव्याशी व उप-प्रधानमंत्री सिद्धांत

शपथ ग्रहण समारोह में दिव्याशी सुथार ने प्रधानमंत्री और सिद्धांत सिद्ध पुरावत ने उप प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नवगठित मंत्रिमंडल इस प्रकार है शिक्षा मंत्री सरिता जाट व उप मंत्री: कविता कुमारी जाट, जल एवं कृषि मंत्री सचिन आचार्य व उप मंत्री शिवराज जाट, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री हर्ष सारस्वत व उप मंत्री: उपासना श्रोत्रिय, पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री: राधाकिशन सालवी व उप मंत्री: राहुल प्रजापत, सांस्कृतिक मंत्री कोमल वैष्णव व उप मंत्री कोमल जाट, अनुशासन मंत्री विकास जाट व उप मंत्री राहुल सुथार, खेल एवं क्रीड़ा मंत्री हर्षित साहू व उप मंत्री पूजा खटीक, सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनभर सुथार व उप मंत्री प्रियांशी शर्मा ने शपथ ली।

ग्राम पंचायत के सरपंच ने दिलाई शपथ

सवाईपुर ग्राम पंचायत के सरपंच व प्रशासक किशन जाट और पूर्व सरपंच अमरचंद गाडरी ने सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर किशन जाट ने कहा कि विद्यार्थी हमेशा शिक्षकों के आचरण और कार्यप्रणाली का अनुसरण करते हैं, इसलिए शिक्षकों को विद्यार्थियों के विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पूर्व सरपंच अमरचंद गाडरी ने भी अपने विचार रखे।

कार्यक्रम के दौरान प्रिंसिपल डॉ. ठाकुर ने ग्राम पंचायत प्रशासक व जनप्रतिनिधियों से विद्यालय परिसर में इंटरलॉकिंग टाइल और टीन शेड लगाने की मांग की। समारोह में शांतिलाल आचार्य, रामकुमार जाट, श्याम सुंदर क्षौत्रिय, रामेश्वर लाल, हीरालाल, राकेश कुमार जाट, प्रमोद क्षौत्रिय, मोहनलाल रेगर मौजूद थे।

चुनाव अधिकारी दीपिका शर्मा थीं। संचालन अमृता शर्मा ने और आभार शारदा सुखवाल व सत्य प्रकाश भारद्वाज ने व्यक्त किया।

बाल संसद का उद्देश्य

विद्यालय में बाल संसद का गठन विद्यार्थियों को लोकतंत्र, चुनाव प्रक्रिया, जिम्मेदारियों और नेतृत्व कौशल से परिचित कराने के लिए किया गया है। इससे विद्यार्थियों में निर्णय लेने की क्षमता और सामाजिक जागरूकता का विकास होगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 08:44 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / विद्यालय में बनी बाल संसद, मंत्रिमंडल ने ली शपथ

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.