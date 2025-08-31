प्रदेश की सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी बाल वाटिका

शिक्षा मंत्री ने हल्के व्यंग्य के साथ कहा कि हम घड़ी देखकर स्कूल जाते और आधा घंटा पहले सामान समेट कर निकलते हैं। कक्षा में मोबाइल ले जाने पर पाबंदी है, लेकिन आदेशों की पालना नहीं हो रही। दिलावर ने कहा कोलगेट कौन-कौन उपयोग करता है गंगाजी की सौगंध है हाथ खड़ा करें। लेकिन किसी ने नहीं किया। स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने पर क्या हानि हो सकती है। प्रधानाचार्य की सूची जल्द आएगी। इस दौरान प्राचार्याें ने विद्यालय व्यवस्था पर बात रखी। समारोह को सांसद दामोदर अग्रवाल, ओएसडी सतीश गुप्ता व संघ के सह प्रचारक शंकर लाल माली ने सम्बोधित किया। इस दौरान विधायक अशोक कोठारी, लालाराम बैरवा, गोपाल खंडेलवाल, उदयलाल भड़ाना, जिला शिक्षा अधिकारी राजेन्द्र गग्गड़, रामेश्वरलाल बाल्दी, एडीईओ कैलाश सुथार, जगजितेन्द्र सिंह व सीबीईओ रामेश्वर जीनगर, अशोक पारीक आदि मौजूद थे।