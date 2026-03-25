पेच के बालाजी: श्रीराम दरबार में कल से मनेगा राम जन्मोत्सव

बालाजी मार्केट स्थित पेच के बालाजी मंदिर परिसर के श्रीराम दरबार में गुरुवार को राम जन्मोत्सव (रामनवमी) पूरे उल्लास और धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ मनाया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह मंगला आरती के साथ होगा। इसके पश्चात मदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष अनिल कुमार मानसिंहका की ओर से श्रीराम दरबार के शिखर पर विधि-विधान से पूजन कर ध्वजा फहराई जाएगी। सुबह 8 बजे पंडित राघव, केशव एवं युगराज शर्मा के सानिध्य में विद्वान पंडितों द्वारा श्रीराम दरबार का दुग्धाभिषेक किया जाएगा।