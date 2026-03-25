भीलवाड़ा का ‘दसवीं’ में दम: बेटियों का लगातार 9वें साल दबदबा, 94.59% रहा जिले का रिपोर्ट कार्ड

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक नई परिपाटी शुरू करते हुए मार्च में ही 10वीं कक्षा का परिणाम जारी कर दिया। यह पहला मौका है जब बोर्ड ने 12वीं कक्षा से पहले 10वीं के नतीजे घोषित किए। परिणाम में भीलवाड़ा ने 94.59 प्रतिशत का आंकड़ा छुआ। बेटियों ने लगातार 9वें साल अपना वर्चस्व कायम रखते हुए लड़कों को पीछे छोड़ा। जिले में कुल 28 हजार 78 विद्यार्थियों ने 10वीं की परीक्षा दी। इसमें से 26 हजार 558 विद्यार्थी सफल हुए। छात्राओं का पास प्रतिशत 95.31 रहा, जो जिले के कुल औसत 94.59 प्रतिशत से 0.72 प्रतिशत अधिक है। छात्रों का परिणाम 93.80 प्रतिशत रहा। प्रदेश में भीलवाड़ा 16वें स्थान पर रहा।