25 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा का ‘दसवीं’ में दम: बेटियों का लगातार 9वें साल दबदबा, 94.59% रहा जिले का रिपोर्ट कार्ड

पहली बार 12वीं से पहले आया 10वीं का परिणाम, प्रदेश में भीलवाड़ा 16वें स्थान पर

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Mar 25, 2026

Bhilwara Shines in 'Class 10' Results: Girls Dominate for the 9th Consecutive Year; District Records a 94.59% Success Rate.

भीलवाड़ा का 'दसवीं' में दम: बेटियों का लगातार 9वें साल दबदबा, 94.59% रहा जिले का रिपोर्ट कार्ड

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक नई परिपाटी शुरू करते हुए मार्च में ही 10वीं कक्षा का परिणाम जारी कर दिया। यह पहला मौका है जब बोर्ड ने 12वीं कक्षा से पहले 10वीं के नतीजे घोषित किए। परिणाम में भीलवाड़ा ने 94.59 प्रतिशत का आंकड़ा छुआ। बेटियों ने लगातार 9वें साल अपना वर्चस्व कायम रखते हुए लड़कों को पीछे छोड़ा। जिले में कुल 28 हजार 78 विद्यार्थियों ने 10वीं की परीक्षा दी। इसमें से 26 हजार 558 विद्यार्थी सफल हुए। छात्राओं का पास प्रतिशत 95.31 रहा, जो जिले के कुल औसत 94.59 प्रतिशत से 0.72 प्रतिशत अधिक है। छात्रों का परिणाम 93.80 प्रतिशत रहा। प्रदेश में भीलवाड़ा 16वें स्थान पर रहा।

प्रवेशिका में भी बेटियां आगे

प्रवेशिका परीक्षा में भी जिले ने 17वां स्थान प्राप्त किया। जिले से 307 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 280 उत्तीर्ण हुए। प्रवेशिका का कुल परिणाम 91.21 प्रतिशत रहा। छात्राओं ने 94.24 व छात्रों ने 88.69 प्रतिशत श्रेष्ठता साबित की है।

शिवराज ने हासिल किए 98.33 प्रतिशत अंक

बनका खेड़ा निवासी शिवराज आचार्य ने 98.33 प्रतिशत अंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। आदर्श विद्या मंदिर कोटड़ी के छात्र शिवराज की सफलता में उनकी कड़ी मेहनत के साथ मां का समर्पण रहा। शिवराज के पिता गणेशलाल आचार्य सवाईपुर में डिस्कॉम में कार्यरत हैं, जबकि माता महावीरी देवी गृहणी हैं। शिवराज ने बताया कि उन्होंने पिछले एक साल से मोबाइल फोन से दूरी बनाएं रखी थी।

ईश्वर ने 98 प्रतिशत अंक प्राप्त कर बनाया कीर्तिमान

सहाड़ा क्षेत्र के नया खेड़ा निवासी व पोटला स्थित टैगोर विद्यालय के छात्र ईश्वर जाट ने 10वीं में 98 प्रतिशत अंक हासिल किया। दो साल पहले हार्ट अटैक से उनके पिता नारूलाल का निधन हो गया था और मां प्रेमदेवी जाट गृहणी हैं। ईश्वर आठ भाई-बहनों में सबसे छोटा और इकलौता भाई है। वह प्रतिदिन नौ घंटे पढ़ाई करता था। ईश्वर की सफलता का राज भी मोबाइल से दूरी रही।

पिछले पांच साल का परिणाम

  • वर्ष एडमिट उत्तीर्ण
  • 2022 31,778 25,056
  • 2023 29,140 25,949
  • 2024 19,278 17,494
  • 2025 27,979 26,269
  • 2026 28,078 26,558

कक्षा 5वीं व 8वीं का भी परिणाम घोषित

भीलवाड़ा. राजस्थान 5वीं बोर्ड प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन एवं 8वीं बोर्ड प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण-पत्र परीक्षा-2026 के लिए ग्रेडिंग स्केल एवं परीक्षा परिणाम के डेटा घोषित कर दिए हैं।

कक्षा पांचवीं के परिणाम

  • ग्रेड छात्र प्रतिशत
  • ग्रेड-ए 17570 37.54
  • ग्रेड-बी 26455 56.52
  • ग्रेड-सी 1830 3.91
  • ग्रेड-ई 950 2.03
  • कुल छात्र 46805

कक्षा आठवीं के परिणाम

  • ग्रेड छात्र प्रतिशत
  1. ग्रेड-ए 7903 18.33
  2. ग्रेड-बी 24842 57.61
  3. ग्रेड-सी 9290 21.54
  4. ग्रेड-ई 1073 2.49
  5. कुल छात्र 43124

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Mar 2026 09:32 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भीलवाड़ा का ‘दसवीं’ में दम: बेटियों का लगातार 9वें साल दबदबा, 94.59% रहा जिले का रिपोर्ट कार्ड

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पेच के बालाजी: श्रीराम दरबार में कल से मनेगा राम जन्मोत्सव

Pech ke Balaji: Ram Janmotsav to be Celebrated at Shri Ram Darbar Starting Tomorrow
भीलवाड़ा

महा-संयोग: 26 मार्च को एक ही दिन 4 महापर्व, अष्टमी व रामनवमी एक ही दिन

Grand Conjunction: Four Major Festivals on a Single Day—March 26th; Ashtami and Ram Navami Fall on the Same Day.
भीलवाड़ा

कागजों में दबे नियम, हादसों का ‘स्मारक’ बने शहर के सर्कल

Rules Buried in Bureaucracy: City Roundabouts Become 'Monuments' to Accidents
भीलवाड़ा

स्कूलों में प्रवेशोत्सव या मैदान में खेल, कहां जाएं गुरुजी

Whether it is the 'Praveshotsav' (Admission Festival) in schools or sports activities on the field—where should the teachers go?
भीलवाड़ा

Rajasthan Accident: गड्ढे से बचने की कोशिश में अनियंत्रित हुई निजी बस, कार से भिड़ंत के बाद पलटी, 37 घायल, मची चीख पुकार

Bhilwara road accident, Shahpura bus accident, Rajasthan bus car collision, 37 injured bus हादसा, Rajasthan road safety news, Bhilwara Shahpura highway accident, bus overturned India, car bus crash Rajasthan, accident near Raipur chauraha, Rajasthan breaking news, highway accident India today, bus हादसा अपडेट, injured passengers news, road accident causes India, Rajasthan traffic incident
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.