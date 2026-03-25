कागजों में दबे नियम, हादसों का ‘स्मारक’ बने शहर के सर्कल

पत्रिका टीम ने जब शहर के प्रमुख सर्कल का जायजा लिया तो स्थिति बेहद चिंताजनक मिली। ऋंग ऋषि सर्कल (मंगल पांडे के पास) बड़ला चौराहे से आगे हरणी महादेव की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित इस सर्कल की ऊंचाई और चौड़ाई इतनी बढ़ा दी गई है कि सामने से आने वाले वाहनों का अंदेशा ही नहीं रहता। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यहां वाहन चालक सर्कल के चक्कर काटकर निकलने के बजाय सीधे हरणी महादेव मार्ग की ओर शार्टकट मारते हैं। ब्लाइंड स्पॉट बनने और नियमों की अनदेखी के कारण यहां वाहनों की भिड़ंत आम बात हो गई है।