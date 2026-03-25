स्कूलों में प्रवेशोत्सव या मैदान में खेल, कहां जाएं गुरुजी

शिक्षा विभाग की ओर से जारी सूची में 22 शारीरिक शिक्षकों को पहले चरण में 24 मार्च से 30 मार्च तक लगाया गया है। दूसरे चरण में 26 से 30 मार्च तक के लिए ड्यूटी लगाई है। इन सभी 76 शारीरिक शिक्षकों को जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र भीलवाड़ा में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। जबकि प्रतियोगिता की अवधि 27 से 30 मार्च 2026 तक। शिक्षकों की रवानगी के लिए अधिकांश शिक्षकों को 24 और 26 मार्च से ही कार्यमुक्त करने के आदेश दिए गए हैं। इससे जिले के 76 स्कूलों में खेल गतिविधियों और प्रवेशोत्सव सर्वे पर सीधा असर पड़ेगा।