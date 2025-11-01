देवउठनी एकादशी से गूंजे बैंड-बाजे, फिर शुरू हुए मांगलिक कार्य

विवाह सीजन के आगाज के साथ ही बाजारों में जबरदस्त चहल-पहल नजर आई। टेंट, डेकोरेशन, फोटोग्राफी, कैटरिंग, बैंड-बाजा, डीजे, फ्लावर डेकोर, होटल, ज्वैलर्स, ब्यूटी पार्लर, मिठाई व गिफ्ट आइटम की दुकानों पर भीड़ उमड़ी रही। व्यवसायियों का कहना है कि विवाह सीजन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार देता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। वही जिनकी शादियों दिसंबर व जनवरी माह मे है वे दुल्हे व दुल्हन बाजार में शेरवानी व दुल्हन का बेस खरीदने में लगे थे। इसके चलते शेरवानी बनाने वाले कारीगरों को फुर्सत तक नहीं मिल रही है।