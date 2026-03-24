जान की दुश्मन बनी ‘सुंदरता’: मंडी सर्कल पर लगे नुकीले भाले दे रहे मौत को न्योता

भीलवाड़ा शहर के विकास और सौंदर्यीकरण के नाम पर लोगों की जान से कैसे खिलवाड़ किया जाता है, इसका जीता-जागता और खौफनाक उदाहरण कृषि उपज मंडी स्थित छोटा सर्कल है। यह चौराहा अब आमजन के लिए किसी खूनी फंदे से कम नहीं रह गया है। सर्कल के चारों ओर सजावट के नाम पर लोहे के तिकोने और बेहद नुकीले भाले लगा दिए गए हैं। यह इतनी भयंकर लापरवाही है कि यदि कोई दुपहिया वाहन चालक जरा सा भी अनियंत्रित होकर यहां गिर जाए, तो ये भाले उसके शरीर के किसी भी हिस्से में घुसकर जान ले सकते हैं या हमेशा के लिए आंखों की रोशनी छीन सकते हैं।