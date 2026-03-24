24 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

महिला क्रिकेट में कोमल के अर्धशतक से पारस रॉयल ने जीता खिताब

दिगंबर जैन प्रीमियर लीग, चेस की बिसात पर 6 घंटे चला दिमागी द्वंद

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Mar 24, 2026

Paras Royal Wins Title in Women's Cricket Thanks to Komal's Half-Century

महिला क्रिकेट में कोमल के अर्धशतक से पारस रॉयल ने जीता खिताब

दिगंबर जैन प्रीमियर लीग के चौथे दिन खिताबी मुकाबलों का जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। रविवार को बैडमिंटन, चेस, कैरम और क्रिकेट के सेमीफाइनल व फाइनल मुकाबले खेले गए। क्रिकेट के मैदान पर जहां चौकों-छक्कों की बारिश हुई, वहीं कैरम और चेस के मुकाबलों में खिलाड़ियों के धैर्य का कड़ा इम्तिहान हुआ।

जैनम की रेकॉर्ड शतकीय पारी

पुरुष वर्ग (एस क्रिकेट) के फाइनल में हेलो बेने दौसा किंग और रॉयल ऋषभ के बीच खिताबी भिड़ंत हुई। दौसा किंग के और समाज के उभरते सितारे जैनम जैन ने लीग की पहली ऐतिहासिक शतकीय पारी खेली। उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में बिना विकेट गंवाए टीम का स्कोर 144 रन तक पहुंचा दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल ऋषभ की पूरी टीम 57 रन पर ही ढेर हो गई। हेलो बेने दौसा किंग ने 87 रन की जीत के साथ खिताब अपने नाम किया।

कोमल की फिफ्टी से पारस रॉयल बनीं सिरमौर

महिला क्रिकेट का फाइनल चैलेंजर अंकित एंटरप्राइजेज और पारस रॉयल के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए चैलेंजर अंकित एंटरप्राइजेज ने 8 ओवर में 82 रन का लक्ष्य रखा। इसके जवाब में पारस रॉयल की कोमल भूरा ने शानदार हाफ सेंचुरी जड़कर टीम को खिताबी जीत दिला दी।

कैरम: 12 घंटे चला ऐतिहासिक फाइनल

कैरम प्रतियोगिता का खिताबी मुकाबला वरिष्ठ नागरिक मंच के सदस्यों की मौजूदगी में हुआ। यह मुकाबला राजकुमार अजमेरा-राजकुमार पाटनी और लोकेश जैन-शुभी जैन की जोड़ी के बीच हुआ। 29 पॉइंट के इस महामुकाबले में खिलाड़ियों के बीच कांटे की टक्कर रही। करीब 12 घंटे तक चले इस मैराथन मुकाबले के बाद अंततःशुभी जैन और लोकेश जैन ने बाजी मारी।

चेस: 6 घंटे तक बिछी रही बिसात

एडल्ट चेस का फाइनल आदित्य जैन और विभांशी जैन के बीच खेला गया। दोनों खिलाड़ियों ने गजब की खेल भावना और एकाग्रता का परिचय दिया। करीब 6 घंटे की दिमागी कसरत के बाद आदित्य जैन विजेता बनकर उभरे। वहीं, किड्स चेस में सिया जैन को हराकर सार्थक जैन ने खिताब जीता।

बैडमिंटन: राष्ट्रीय खिलाड़ियों के सामने दिखा जोश

एडल्ट बैडमिंटन का फाइनल भीलवाड़ा जिले के नेशनल प्लेयर्स की मौजूदगी में खेला गया। आर्जव जैन-निखिल जैन और अक्षत जैन-मोहित जैन के बीच हुआ यह मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। इसमें हर एक पॉइंट के लिए कड़ा संघर्ष हुआ। अंत में आर्जव जैन और निखिल जैन की जोड़ी विजेता रही। किड्स वर्ग में तिविषा जैन को हराकर अर्णव जैन चैंपियन बने।

विजेताओं पर हुई पुरस्कारों की बारिश

प्रतियोगिता के समापन पर दिगंबर जैन प्रीमियर समिति की ओर से सभी विजेताओं को नकद पुरस्कार व ट्रॉफी प्रदान की गई। इस अवसर पर सकल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष प्रवीण चौधरी, मंत्री नरेश गोधा सहित समाज के कई श्रेष्ठी गण मौजूद रहे। अतिथियों ने समाज में खेलों को बढ़ावा देने के लिए आयोजक समिति के सभी सदस्यों का बहुमान किया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Mar 2026 08:56 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / महिला क्रिकेट में कोमल के अर्धशतक से पारस रॉयल ने जीता खिताब

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जान की दुश्मन बनी ‘सुंदरता’: मंडी सर्कल पर लगे नुकीले भाले दे रहे मौत को न्योता

'Beauty' Turns Deadly: Sharp Spikes Installed at Mandi Circle Are an Open Invitation to Death
भीलवाड़ा

रिफाइंड और वनस्पति से बन रहा था ‘सरस’ घी, नकली फैक्ट्री का भंडाफोड़

'Saras' Ghee Being Produced from Refined Oil and Vanaspati; Fake Factory Busted
भीलवाड़ा

इंजीनियरिंग का ब्लाइंड स्पॉट, शहर के चौराहे बने जानलेवा नियमों को ताक पर रखकर बना दिए ऊंचे चौड़े सर्कल

Engineering's Blind Spot: City Intersections Turn Deadly—Tall, Wide Traffic Circles Constructed in Flagrant Disregard of Regulations.
भीलवाड़ा

प्रदूषण मंडल का गिट्टी क्रशर व ग्राइंडिंग यूनिट पर शिकंजा, चार उद्योगों को किया बंद

Pollution Control Board Cracks Down on Stone Crushers and Grinding Units; Four Industries Shut Down
भीलवाड़ा

प्रदेश के 50 हजार स्कूलों के लिए 118 करोड़ का बजट: भीलवाड़ा के 2146 स्कूलों को मिलेंगे 5.76 करोड़

Budget of ₹118 Crore for 50,000 Schools in the State: 2,146 Schools in Bhilwara to Receive ₹5.76 Crore
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.