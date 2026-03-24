महिला क्रिकेट में कोमल के अर्धशतक से पारस रॉयल ने जीता खिताब

पुरुष वर्ग (एस क्रिकेट) के फाइनल में हेलो बेने दौसा किंग और रॉयल ऋषभ के बीच खिताबी भिड़ंत हुई। दौसा किंग के और समाज के उभरते सितारे जैनम जैन ने लीग की पहली ऐतिहासिक शतकीय पारी खेली। उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में बिना विकेट गंवाए टीम का स्कोर 144 रन तक पहुंचा दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल ऋषभ की पूरी टीम 57 रन पर ही ढेर हो गई। हेलो बेने दौसा किंग ने 87 रन की जीत के साथ खिताब अपने नाम किया।