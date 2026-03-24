राजस्थान 10वीं बोर्ड का परिणाम आज, 28 हजार 749 छात्रों का इंतजार खत्म

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं का परीक्षा परिणाम मंगलवार को घोषित किया जाएगा। परिणाम मंगलवार दोपहर 1 बजे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जारी करेंगे। इस साल 10वीं में 10 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं 12 से 28 फरवरी तक आयोजित हुई थीं। जिला शिक्षा अधिकारी राजेन्द्र गग्गड़ ने बताया कि भीलवाड़ा जिले से 28 हजार 749 छात्रों ने परीक्षा दी थी। इसमें प्रवेशिका के 313 छात्र शामिल हैं। पिछले साल 29 मई 2025 को परिणाम घोषित किए गए थे। इसके आधार पर भीलवाड़ा जिले का परिणाम 93.89 प्रतिशत रहा। छात्राओं का परिणाम 93.23 व छात्रों का 94.50 प्रतिशत रहा। यानी छात्रों के मुकाबले छात्राओं का परिणाम 1.27 प्रतिशत ज्यादा रहा। इनमें 13477 छात्रों में से 12565 पास हुए। 14502 छात्राओं में से 26269 पास हुई।