Bhilwara ACB भीलवाड़ा एसीबी की भीम में कार्रवाई, दो लाख की रिश्वत लेते एक्सईएन गिरफ्तार

भीलवाड़ा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने मंगलवार को राजसमंद जिले के भीम में रिश्वत की बड़ी कार्रवाई की। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अ धिशाषी अ भियंता (एक्सईएन) को दो लाख रुपए की रिश्वत लेते उसके आवास से गिरफ्तार किया। उसके साथ दलाल भी हत्थे चढ़ा। ठेकेदार से सड़क निर्माण का 98 लाख का बिल पास करने की एवज में पांच लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी।

