Bhilwara : बनास नदी में नियम विरुद्ध बजरी खनन से ग्रामीण आक्रोशित, डम्पर रोके, मांगा रोजगार

ज्ञापन में बताया गया कि आकोला में बजरी लीज धारक महादेव एन्क्लेव प्राइवेट लिमिटेड व उनके कर्मचारी जेसीबी व L.N.T मशीनों से बजरी नि​काल रहे हैं। लीज क्षेत्र में बिना सीमा ज्ञान किए पानी को अवरूद्ध कर व बाहर से पत्थर लाकर डाल रहे है। उच्च न्यायालय जयपुर के आदेशों अनुसार बनास व कोठारी नदी में LNT व जेसीबी मशीनों पर सख्त प्रतिबंध है। उसके बावजूद भी लीजधारक LNT चलाकर बहते पानी को अवरुद्ध कर रहे है।