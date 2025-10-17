राज्य स्तरीय हैंडबाल में भीलवाड़ा चैंपियन

69वीं राज्य स्तरीय हैंडबाल प्रतियोगिता 14 वर्ष बालिका वर्ग का आयोजन सीकर में हुआ। राज्य स्तरीय हैंडबाल प्रतियोगिता में भीलवाड़ा की बालिका टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसमें भीलवाड़ा की टीम ने लीग मैचों में कोटा, जयपुर, भरतपुर और बालोतरा को हराया। इसके बाद सुपर लीग में टोंक, सीकर और हनुमानगढ़ को पराजित कर सेमीफाइनल में चूरू को 10-07 से हराया और फाइनल मुकाबले में हनुमानगढ़ को 22-17 से पराजित कर चैंपियन बनी। प्रतियोगिता में सर्वाधिक गोल करने वाली कृष्णा शर्मा को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया।