कृष्ण की भक्ति रस में डूबा रहा भीलवाड़ा शहर

जन्माष्टमी के पावन अवसर पर इस्कॉन मंदिर परिसर शनिवार को देर रात तक भक्ति रस में डूबा रहा। हरे कृष्णा-हरे रामा के कीर्तन की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे और भगवान श्रीकृष्ण के विग्रहों के साथ सजे विभिन्न झांकियों के दर्शन कर भाव-विभोर हो उठे।