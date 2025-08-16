Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

कृष्ण की भक्ति रस में डूबा रहा भीलवाड़ा शहर

इस्कॉन मंदिर में उमड़ा सैलाब

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Aug 16, 2025

Bhilwara city is immersed in the devotion of Krishna
Bhilwara city is immersed in the devotion of Krishna

जन्माष्टमी के पावन अवसर पर इस्कॉन मंदिर परिसर शनिवार को देर रात तक भक्ति रस में डूबा रहा। हरे कृष्णा-हरे रामा के कीर्तन की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे और भगवान श्रीकृष्ण के विग्रहों के साथ सजे विभिन्न झांकियों के दर्शन कर भाव-विभोर हो उठे।

हनुमानजी की स्वचलित झांकी आकर्षण का केंद्र

भक्तों के लिए सबसे खास आकर्षण हनुमानजी की स्वचलित झांकी रही, जिसे श्रद्धालुओं ने मोबाइल में कैद कर लिया। इसके अलावा भगवान श्रीजगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्राजी के विग्रहों के साथ ही रामलला, बांके बिहारी और गोवर्धन की झांकी भी सजाई गई।

प्रवचन और कथा से बंधा समा

मंदिर के हरि चैतन्य दास ने बताया कि वृंदावन से पधारे गुड़ाकेस प्रभुजी ने प्रवचन दिए और कृष्ण कथा सुनाई। भक्ति संगीत और कथा के साथ श्रद्धालु भाव-विभोर होते रहे।

दिनभर का कार्यक्रम

  • सुबह 5 बजे मंगला आरती
  • सुबह 7.30 बजे दर्शन आरती
  • सुबह 8 बजे कृष्ण कथा
  • शाम को भजन-कीर्तन
  • रात 12 बजे महाआरती

रात को आयोजित महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया।

रविवार को नंदोत्सव

मंदिर प्रशासन ने बताया कि रविवार को नंदोत्सव का आयोजन होगा। इस अवसर पर भी विशेष भजन-कीर्तन और प्रसाद वितरण की व्यवस्था रहेगी।

विशेष आकर्षण

  • स्वचलित हनुमानजी की झांकी
  • जगन्नाथ, बलभद्र व सुभद्राजी के विग्रह
  • रामलला, बांके बिहारी व गोवर्धन की झांकियां

Published on:

16 Aug 2025 09:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / कृष्ण की भक्ति रस में डूबा रहा भीलवाड़ा शहर

