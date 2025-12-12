12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा ने ‘गिव अप अभियान’ में रचा नया कीर्तिमान

3.9 लाख अपात्र लाभार्थी हटे, 2.49 लाख पात्र लोगों को मिला एनएफएसए में लाभ

2 min read
भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Dec 12, 2025

Bhilwara created a new record in the 'Give Up Campaign'.

Bhilwara created a new record in the 'Give Up Campaign'.

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से शुरू किया गया ‘गिव अप अभियान’ लगातार नई उपलब्धियां दर्ज कर रहा है। भीलवाड़ा जिले ने इस अभियान में अच्छा प्रदर्शन करते हुए अब तक 2 लाख 27 हजार 981 लोगों से स्वेच्छा से एनएफएसए लाभ छुड़वाकर ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। ई-केवाईसी प्रक्रिया के तहत 76 हजार 465 और लोगों को योजना से हटाया गया। इस तरह कुल 3 लाख 9 हजार 446 अपात्र लाभार्थियों को एनएफएसए सूची से बाहर किया गया है।

2.49 लाख पात्र लेकिन वंचित हुए योजना में शामिल

अपात्र लोगों के हटने के बाद जिले ने 2 लाख 49 हजार 97 पात्र किंतु वंचित परिवारों को एनएफएसए में शामिल किया है। इससे बड़े पैमाने पर पात्र परिवारों को खाद्यान्न, गैस, बीमा और चिकित्सा सहायताएं मिलना संभव हो सका है।

चार पहिया वाहन मालिक, आयकर दाता, सरकारी कार्मिक हुए ‘गिव अप’

जिला रसद अधिकारी अमरेन्द्र कुमार मिश्र ने बताया कि अभियान के तहत चार पहिया वाहन मालिकों, सरकारी कर्मचारियों, आयकर दाताओं तथा एक लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले परिवारों ने सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए स्वेच्छा से ‘गिव अप’ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल ने समाज में जागरुकता बढ़ाई है और लोग बड़ी संख्या में ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से योजना छोड़कर मिसाल पेश कर रहे हैं।

एमएसपी पर 100 क्विंटल से अधिक गेहूं बेचने वालों की जांच

विभाग ने एमएसपी पर 100 क्विंटल से अधिक गेहूं बेचने वाले लाभार्थी परिवारों की सूची तैयार की है, जिनकी जांच की जा रही है। यह जांच अपात्र लाभार्थियों की पहचान में महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है।

31 तक समय, बाद में वसूला जाएगा बाजार मूल्य

वर्तमान में यह योजना 31 दिसंबर तक लागू है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि तक स्वेच्छा से गिव-अप नहीं करने वाले अपात्र लाभार्थियों से 1 जनवरी 2026 से बाजार दर 30.57 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खाद्यान्न वसूला जाएगा।

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Dec 2025 09:11 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भीलवाड़ा ने ‘गिव अप अभियान’ में रचा नया कीर्तिमान

