भीलवाड़ा ने ‘गिव अप अभियान’ में रचा नया कीर्तिमान

Bhilwara created a new record in the 'Give Up Campaign'.
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से शुरू किया गया ‘गिव अप अभियान’ लगातार नई उपलब्धियां दर्ज कर रहा है। भीलवाड़ा जिले ने इस अभियान में अच्छा प्रदर्शन करते हुए अब तक 2 लाख 27 हजार 981 लोगों से स्वेच्छा से एनएफएसए लाभ छुड़वाकर ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। ई-केवाईसी प्रक्रिया के तहत 76 हजार 465 और लोगों को योजना से हटाया गया। इस तरह कुल 3 लाख 9 हजार 446 अपात्र लाभार्थियों को एनएफएसए सूची से बाहर किया गया है।
अपात्र लोगों के हटने के बाद जिले ने 2 लाख 49 हजार 97 पात्र किंतु वंचित परिवारों को एनएफएसए में शामिल किया है। इससे बड़े पैमाने पर पात्र परिवारों को खाद्यान्न, गैस, बीमा और चिकित्सा सहायताएं मिलना संभव हो सका है।
जिला रसद अधिकारी अमरेन्द्र कुमार मिश्र ने बताया कि अभियान के तहत चार पहिया वाहन मालिकों, सरकारी कर्मचारियों, आयकर दाताओं तथा एक लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले परिवारों ने सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए स्वेच्छा से ‘गिव अप’ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल ने समाज में जागरुकता बढ़ाई है और लोग बड़ी संख्या में ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से योजना छोड़कर मिसाल पेश कर रहे हैं।
विभाग ने एमएसपी पर 100 क्विंटल से अधिक गेहूं बेचने वाले लाभार्थी परिवारों की सूची तैयार की है, जिनकी जांच की जा रही है। यह जांच अपात्र लाभार्थियों की पहचान में महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है।
वर्तमान में यह योजना 31 दिसंबर तक लागू है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि तक स्वेच्छा से गिव-अप नहीं करने वाले अपात्र लाभार्थियों से 1 जनवरी 2026 से बाजार दर 30.57 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खाद्यान्न वसूला जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग