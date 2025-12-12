भीलवाड़ा ने ‘गिव अप अभियान’ में रचा नया कीर्तिमान

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से शुरू किया गया ‘गिव अप अभियान’ लगातार नई उपलब्धियां दर्ज कर रहा है। भीलवाड़ा जिले ने इस अभियान में अच्छा प्रदर्शन करते हुए अब तक 2 लाख 27 हजार 981 लोगों से स्वेच्छा से एनएफएसए लाभ छुड़वाकर ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। ई-केवाईसी प्रक्रिया के तहत 76 हजार 465 और लोगों को योजना से हटाया गया। इस तरह कुल 3 लाख 9 हजार 446 अपात्र लाभार्थियों को एनएफएसए सूची से बाहर किया गया है।