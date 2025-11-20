Murder: भाभी के मुंह में उंगली डाली और फिर गला दबाकर मार डाला, खिड़की तोड़कर कमरे में घुसा था देवर, अनाथ हुए 3 बच्चे

पुलिस के मुताबिक, मृतका की पहचान 30 वर्षीय मेराजी मीणा के रूप में हुई है। उसके पति धनराज मीणा की मौत चार साल पहले ही हो चुकी थी। तभी से मेराजी अपने तीन बच्चे-बच्चियों की जिम्मेदारी संभालते हुए जीवन गुजार रही थी। परिवार समेत एकाकी जीवन जी रही मेराजी को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उसी घर से एक ऐसा वारदात होगा, जो उनके जीवन का अंत कर देगा।