Murder: भाभी के मुंह में उंगली डाली और फिर गला दबाकर मार डाला, खिड़की तोड़कर कमरे में घुसा था देवर, अनाथ हुए 3 बच्चे

आरोपी देवर पुलिस हिरासत में (पत्रिका सांकेतिक तस्वीर)
Bhilwara Crime: भीलवाड़ा के जहाजपुर थाना क्षेत्र स्थित छाजेला का खेड़ा गांव में इंसानियत को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई। यहां मंगलवार देर रात एक देवर ने अपनी ही भाभी की गला दबाकर हत्या कर दी।
बता दें कि घटना के वक्त मृतका के तीन मासूम बच्चे पास वाले कमरे में सो रहे थे। पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर लिया है और पूछताछ जारी है।
पुलिस के मुताबिक, मृतका की पहचान 30 वर्षीय मेराजी मीणा के रूप में हुई है। उसके पति धनराज मीणा की मौत चार साल पहले ही हो चुकी थी। तभी से मेराजी अपने तीन बच्चे-बच्चियों की जिम्मेदारी संभालते हुए जीवन गुजार रही थी। परिवार समेत एकाकी जीवन जी रही मेराजी को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उसी घर से एक ऐसा वारदात होगा, जो उनके जीवन का अंत कर देगा।
आरोपी देवर कालू मीणा देर रात अचानक घर पहुंचा। उसने खिड़की तोड़कर अंदर प्रवेश किया और कमरे में सो रही भाभी पर हमला कर दिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने मुंह में उंगली डालकर और गला दबाकर हत्या की। घटना के दौरान बच्चे पास वाले कमरे में ही मौजूद थे, लेकिन रात के सन्नाटे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला।
घटना की सूचना मृतका के भाई ने पुलिस को दी। रिपोर्ट के आधार पर जहाजपुर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को जहाजपुर सामुदायिक अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। आरोपी कालू मीणा को हिरासत में लेकर थाने में पूछताछ शुरू कर दी गई है।
शाहपुरा के एएसपी राजेश आर्य ने बताया, आरोपी से पूछताछ जारी है। हत्या के पीछे की वजह अभी साफ नहीं है। प्रारंभिक जांच में किसी रंजिश या विवाद के संकेत नहीं मिले हैं। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर देवर ने भाभी की हत्या जैसा कदम क्यों उठाया।
