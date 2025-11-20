Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

Murder: भाभी के मुंह में उंगली डाली और फिर गला दबाकर मार डाला, खिड़की तोड़कर कमरे में घुसा था देवर, अनाथ हुए 3 बच्चे

Bhilwara Crime: भीलवाड़ा जिले के छाजेला का खेड़ा गांव में देवर ने खिड़की तोड़कर कमरे में घुसकर अपनी भाभी मेराजी मीणा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। घटना के समय उसके तीन बच्चे पास वाले कमरे में सो रहे थे।

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Arvind Rao

Nov 20, 2025

Bhilwara Crime Devar kills Bhabhi in Chhajela Ka Kheda village

आरोपी देवर पुलिस हिरासत में (पत्रिका सांकेतिक तस्वीर)

Bhilwara Crime: भीलवाड़ा के जहाजपुर थाना क्षेत्र स्थित छाजेला का खेड़ा गांव में इंसानियत को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई। यहां मंगलवार देर रात एक देवर ने अपनी ही भाभी की गला दबाकर हत्या कर दी।

बता दें कि घटना के वक्त मृतका के तीन मासूम बच्चे पास वाले कमरे में सो रहे थे। पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर लिया है और पूछताछ जारी है।

कैसे हुआ वारदात का खुलासा?

पुलिस के मुताबिक, मृतका की पहचान 30 वर्षीय मेराजी मीणा के रूप में हुई है। उसके पति धनराज मीणा की मौत चार साल पहले ही हो चुकी थी। तभी से मेराजी अपने तीन बच्चे-बच्चियों की जिम्मेदारी संभालते हुए जीवन गुजार रही थी। परिवार समेत एकाकी जीवन जी रही मेराजी को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उसी घर से एक ऐसा वारदात होगा, जो उनके जीवन का अंत कर देगा।

खिड़की तोड़कर घर में घुसा

आरोपी देवर कालू मीणा देर रात अचानक घर पहुंचा। उसने खिड़की तोड़कर अंदर प्रवेश किया और कमरे में सो रही भाभी पर हमला कर दिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने मुंह में उंगली डालकर और गला दबाकर हत्या की। घटना के दौरान बच्चे पास वाले कमरे में ही मौजूद थे, लेकिन रात के सन्नाटे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला।

भाई की रिपोर्ट पर देवर डिटेन

घटना की सूचना मृतका के भाई ने पुलिस को दी। रिपोर्ट के आधार पर जहाजपुर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को जहाजपुर सामुदायिक अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। आरोपी कालू मीणा को हिरासत में लेकर थाने में पूछताछ शुरू कर दी गई है।

हत्या की वजह अभी भी रहस्य

शाहपुरा के एएसपी राजेश आर्य ने बताया, आरोपी से पूछताछ जारी है। हत्या के पीछे की वजह अभी साफ नहीं है। प्रारंभिक जांच में किसी रंजिश या विवाद के संकेत नहीं मिले हैं। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर देवर ने भाभी की हत्या जैसा कदम क्यों उठाया।

Published on:

20 Nov 2025 12:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / Murder: भाभी के मुंह में उंगली डाली और फिर गला दबाकर मार डाला, खिड़की तोड़कर कमरे में घुसा था देवर, अनाथ हुए 3 बच्चे

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

