निर्मम हत्या: खून से सना मिला पत्थर, महिला के दाएं हाथ पर अंग्रेजी में गुदा था यह अक्षर, कातिल का सुराग तलाशने में जुटी पुलिस



थाना प्रभारी कैलाश कुमार विश्नोई ने बताया कि शव की शिनाख्त के लिए आसपास के गांवों में पूछताछ की गई। साथ ही सोशल मीडिया पर मृतका का फोटो वायरल किया गया। इसी दौरान मृतका की पहचान हो गई। पूछताछ में सामने आया कि मृतका इन दिनों पीहर में ही रह रही थी। रविवार सुबह साढ़े आठ बजे घर से निकली थी।