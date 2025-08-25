भीलवाड़ा में दो श्वानों की दर्दनाक मौत से मचा हड़कंप, पालिका के 6 कर्मचारी निलंबित, जानिए पूरा मामला



इसी बीच रविवार को शाहपुरा के पुराना बस स्टैंड, वेलकम चौराहा, नई आबादी और उदयभान गेट क्षेत्र में एक श्वान ने 6 लोगों को काटकर घायल कर दिया, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल थीं। घायलों को शाहपुरा जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया।

सूचना पर अधिशासी अधिकारी रिंकल गुप्ता ने पागल श्वान को पकड़ने के आदेश दिए, लेकिन निलंबन की कार्रवाई से भयभीत कर्मचारी मैदान में उतरने से हिचक गए। बाद में जमादार विकास घूसर और पूर्व जमादार सत्येंद्र घूसर की टीम ने श्वान को सुरक्षित पकड़कर लोगों को राहत दी।