Rain in Bhilwara: भादो में सावन का अहसास…बूंदों की छम-छम से तरबतर हुआ भीलवाड़ा जिला, तिलस्वां में बाढ़ के हालात

बिजौलियां क्षेत्र में गुरुवार देर रात मूसलाधार बारिश शुरू हुई। लगातार बारिश से 23 फीट भराव क्षमता वाला पचानपुरा बांध ओवरफ्लो हो गया। एरू नदी उफान पर आ गई। इससे तिलस्वां में रात दो बजे बाद हालात बेकाबू हो गए। तिलस्वां महादेव जाने वाला रास्ता जलमग्न होने से बंद हो गया। मंदिर के मुख्य गेट पर चार फीट पानी भर गया। निकट ही अस्थाई दुकानें पानी में डूब गई। घरों और दुकानों में भी पानी भर गया।