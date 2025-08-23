राजस्थान में बारिश का कहर: आज 9 जिलों में स्कूल बंद, 11 जिलों में अलर्ट, मैदान में उतरी आर्मी

जयपुर। राजस्थान में मानसून एक बार फिर पूरी रफ्तार पकड़ लिया है। शुक्रवार को हुई तेज बरसात ने कई जिलों का जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और बारां में हालात बाढ़ जैसे बन गए हैं। मौसम विभाग ने शनिवार को भी राज्य के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज के दिन भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले में खास तौर पर ज्यादा बरसात की संभावना जताई गई है। हालात को देखते हुए 9 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है।