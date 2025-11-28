भाजपा की नई प्रदेश टीम में भीलवाड़ा नजर अंदाज

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। घोषणा ने भीलवाड़ा जिले के राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। प्रदेश टीम में भीलवाड़ा के किसी भी कार्यकर्ता को स्थान नहीं मिलने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। यह भी माना जा रहा है कि आपसी गुटबाजी के चलते भीलवाडा़ को महत्व नहीं मिला है। इससे जिले की भाजपा संगठन में उपेक्षा को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा है। जिले में भाजपा के छह विधायक हैं। इसके अतिरिक्त, भाजपा की विचारधारा से जुड़े भीलवाड़ा शहर के विधायक, भीलवाड़ा के सांसद, जिला प्रमुख और नगर निगम में महापौर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भाजपा काबिज है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल पिछली कार्यकारिणी में प्रदेश महामंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर थे, लेकिन उन्हें भी नई 34 सदस्यीय पदाधिकारियों की सूची में तरजीह नहीं मिली है।