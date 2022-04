Bhilwara Irrigation Department careless बनने के बाद सुध ही नहीं ली कुंडिया बांध की

Bhilwara Irrigation Department careless काछोला खेराड क्षेत्र का कुंडिया बांध दुर्दशा का शिकार हो रहा है। चार दशक पूर्व बने बांध की प्रशासन एवं जल संसाधन विभाग सुध ले तो यह क्षेत्र के लिए वरदान साबित हो सकता है।

Bhilwara Irrigation Department careless काछोला खेराड क्षेत्र का कुंडिया बांध दुर्दशा का शिकार हो रहा है। चार दशक पूर्व बने बांध की प्रशासन एवं जल संसाधन विभाग सुध ले तो यह क्षेत्र के लिए वरदान साबित हो सकता है। काछोला से तीन किलोमीटर दूर राजगढ़ पंचायत का एकमात्र सिंचाई और पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत बांध के डाउनस्ट्रीम में छेद होने से पानी का रिसाव हो रहा है। पाल भी क्षतिग्रस्त है।Bhilwara Irrigation Department careless

Did not take care of Kundiya Dam after it was built