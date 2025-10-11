शिक्षा रैंकिंग में भीलवाड़ा पिछड़ा, प्रदेश में 24वां स्थान

Bhilwara lags behind in education ranking, 24th in the state
भीलवाड़ा. शिक्षा विभाग की ओर से जारी सितंबर माह की संयुक्त जिला रैंकिंग में इस बार भीलवाड़ा जिले का प्रदर्शन कमजोर रहा है। प्रदेश के 41 जिलों में भीलवाड़ा केवल 47.04 अंक हासिल कर 24वें स्थान पर पहुंचा। शिक्षा विभाग के अनुसार रैंकिंग में यह गिरावट विद्यालयी प्रदर्शन, नामांकन, उपस्थिति और परीक्षा परिणामों में आई कमी के कारण हुई है। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भीलवाड़ा जिले को रैंकिंग में सुधार के लिए विद्यालयों में उपस्थिति बढ़ाने, अध्यापकों के नियमित निरीक्षण और सीखने के स्तर में सुधार पर विशेष ध्यान देना होगा। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि यदि अगले दो माह में शिक्षण गुणवत्ता और रिपोर्टिंग प्रणाली में सुधार हुआ तो जिले की स्थिति बेहतर हो सकती है।
चूरू जिला रहा पहले स्थान पर
जारी रैंकिंग के अनुसार चूरू जिला 55 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा जबकि सीकर (54.85) दूसरे, झुंझुनूं (54.16) तीसरे, सवाई माधोपुर (51.63) चौथे और हनुमानगढ़ (51.33) पांचवें स्थान पर रहे। शिक्षा विभाग ने इन जिलों को उत्कृष्ट प्रदर्शन की श्रेणी में रखा है। प्रदेश के कुछ जिलों का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। रैंकिंग में सबसे नीचे के पांच जिले जो इस प्रकार रहे है। इनमें 41वे स्थान पर 24.40 अंक के साथ जोधपुर, 40 वे पर 25.98 अंक के साथ ब्यावर, बांसवाड़ा 26.58 के साथ 30 वें, बाड़मेर 33.51 अंक के साथ 38 वें तथा बालोतरा जिला 35.73 अंक के साथ 37 वे स्थान पर है।
ब्लॉक रैंकिंग में भी पीछे रहा भीलवाड़ा
राज्य स्तर पर जारी 378 ब्लॉकों की रैंकिंग में भीलवाड़ा जिले के 14 ब्लॉक शामिल हैं। इनमें से कोई भी ब्लॉक शीर्ष 50 में नहीं आ पाया। जहाजपुर ब्लॉक 54वें स्थान पर सबसे ऊपर रहा, जबकि बदनोर ब्लॉक 340वें स्थान पर सबसे नीचे रहा।
रैंकिंग के प्रमुख मानक
रैंकिंग सुधार को लेकर विशेष योजना बनेगी
जिला रैंकिंग में गिरावट का संज्ञान लिया है। सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को सुधार कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। विद्यालय स्तर पर बेहतर परिणाम के लिए सामूहिक प्रयास होंगे।
- राजेन्द्र गग्गड़, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक
भीलवाड़ा के 14 ब्लॉक की स्थिति
