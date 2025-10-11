शिक्षा रैंकिंग में भीलवाड़ा पिछड़ा, प्रदेश में 24वां स्थान

भीलवाड़ा. शिक्षा विभाग की ओर से जारी सितंबर माह की संयुक्त जिला रैंकिंग में इस बार भीलवाड़ा जिले का प्रदर्शन कमजोर रहा है। प्रदेश के 41 जिलों में भीलवाड़ा केवल 47.04 अंक हासिल कर 24वें स्थान पर पहुंचा। शिक्षा विभाग के अनुसार रैंकिंग में यह गिरावट विद्यालयी प्रदर्शन, नामांकन, उपस्थिति और परीक्षा परिणामों में आई कमी के कारण हुई है। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भीलवाड़ा जिले को रैंकिंग में सुधार के लिए विद्यालयों में उपस्थिति बढ़ाने, अध्यापकों के नियमित निरीक्षण और सीखने के स्तर में सुधार पर विशेष ध्यान देना होगा। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि यदि अगले दो माह में शिक्षण गुणवत्ता और रिपोर्टिंग प्रणाली में सुधार हुआ तो जिले की स्थिति बेहतर हो सकती है।