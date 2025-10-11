Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

शिक्षा रैंकिंग में भीलवाड़ा पिछड़ा, प्रदेश में 24वां स्थान

- सितंबर माह की संयुक्त जिला रैंकिंग में निराशाजनक प्रदर्शन - ब्लॉक स्तर पर भी स्थिति चिंताजनक

2 min read

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Oct 11, 2025

भीलवाड़ा. शिक्षा विभाग की ओर से जारी सितंबर माह की संयुक्त जिला रैंकिंग में इस बार भीलवाड़ा जिले का प्रदर्शन कमजोर रहा है। प्रदेश के 41 जिलों में भीलवाड़ा केवल 47.04 अंक हासिल कर 24वें स्थान पर पहुंचा। शिक्षा विभाग के अनुसार रैंकिंग में यह गिरावट विद्यालयी प्रदर्शन, नामांकन, उपस्थिति और परीक्षा परिणामों में आई कमी के कारण हुई है। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भीलवाड़ा जिले को रैंकिंग में सुधार के लिए विद्यालयों में उपस्थिति बढ़ाने, अध्यापकों के नियमित निरीक्षण और सीखने के स्तर में सुधार पर विशेष ध्यान देना होगा। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि यदि अगले दो माह में शिक्षण गुणवत्ता और रिपोर्टिंग प्रणाली में सुधार हुआ तो जिले की स्थिति बेहतर हो सकती है।

चूरू जिला रहा पहले स्थान पर

जारी रैंकिंग के अनुसार चूरू जिला 55 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा जबकि सीकर (54.85) दूसरे, झुंझुनूं (54.16) तीसरे, सवाई माधोपुर (51.63) चौथे और हनुमानगढ़ (51.33) पांचवें स्थान पर रहे। शिक्षा विभाग ने इन जिलों को उत्कृष्ट प्रदर्शन की श्रेणी में रखा है। प्रदेश के कुछ जिलों का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। रैंकिंग में सबसे नीचे के पांच जिले जो इस प्रकार रहे है। इनमें 41वे स्थान पर 24.40 अंक के साथ जोधपुर, 40 वे पर 25.98 अंक के साथ ब्यावर, बांसवाड़ा 26.58 के साथ 30 वें, बाड़मेर 33.51 अंक के साथ 38 वें तथा बालोतरा जिला 35.73 अंक के साथ 37 वे स्थान पर है।

ब्लॉक रैंकिंग में भी पीछे रहा भीलवाड़ा

राज्य स्तर पर जारी 378 ब्लॉकों की रैंकिंग में भीलवाड़ा जिले के 14 ब्लॉक शामिल हैं। इनमें से कोई भी ब्लॉक शीर्ष 50 में नहीं आ पाया। जहाजपुर ब्लॉक 54वें स्थान पर सबसे ऊपर रहा, जबकि बदनोर ब्लॉक 340वें स्थान पर सबसे नीचे रहा।

रैंकिंग के प्रमुख मानक

  • - विद्यालयों में छात्र उपस्थिति प्रतिशत
  • - शिक्षण कार्य की गुणवत्ता और निरीक्षण रिपोर्ट
  • - विद्यालय नामांकन और ड्रॉपआउट दर
  • - शिक्षा परिणाम एवं सीखने के स्तर का आकलन
  • - शैक्षिक योजनाओं का क्रियान्वयन और रिपोर्टिंग समयबद्धता

रैंकिंग सुधार को लेकर विशेष योजना बनेगी

जिला रैंकिंग में गिरावट का संज्ञान लिया है। सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को सुधार कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। विद्यालय स्तर पर बेहतर परिणाम के लिए सामूहिक प्रयास होंगे।

- राजेन्द्र गग्गड़, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक

भीलवाड़ा के 14 ब्लॉक की स्थिति

  • रैंक ब्लॉक स्कोर
  • 54 जहाजपुर 51.16
  • 60 मांडलगढ़ 50.94
  • 64 करेड़ा 50.91
  • 82 बनेड़ा 50.57
  • 125 हुरड़ा 49.61
  • 130 सहाड़ा 49.55
  • 132 मांडल 49.41
  • 154 रायपुर 48.87
  • 213 बिजौललां 47.30
  • 225 शाहपुरा 46.41
  • 275 सुवाणा 43.48
  • 280 आसींद 43.08
  • 292 कोटड़ी 42.11
  • 340 बदनोर 34.62

11 Oct 2025 08:53 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / शिक्षा रैंकिंग में भीलवाड़ा पिछड़ा, प्रदेश में 24वां स्थान

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

खनिज विभाग ने आकोला लीजधारक को थमाया कारण बताओ नोटिस

Mineral department issues show cause notice to Akola lease holder
भीलवाड़ा

पीएम मोदी करेंगे भीलवाड़ा डेयरी के यूएचटी प्लांट का उद्घाटन

PM Modi to inaugurate Bhilwara Dairy's UHT plant
भीलवाड़ा

भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर देंगे स्वदेशी सर्च इंजन, जल्द होगा लॉन्च- अग्रवाल

Indian software engineers will provide indigenous search engine, will be launched soon: Agarwal
भीलवाड़ा

सरकारी विद्यालयों में 17 तक करना होगा पूरा रंग-रोगन, 18 से सजेगी रोशनी

Government schools will have to be fully repainted by the 17th, and illuminated by the 18th.
भीलवाड़ा

महिलाएं कर रही सोलह श्रृंगार, बाजार में बूम

Women are doing sixteen adornments, boom in the market
भीलवाड़ा
