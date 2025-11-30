भीलवाड़ा महिला अरबन बैंक घोटाला: सात साल बाद भी खातेदारों को 30 करोड़ का इंतजार

बैंक की सबसे बड़ी चुनौती बकाया ऋण की वसूली है। बैंक के आंकड़ों के अनुसार अब भी 50 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण की वसूली की जानी है, लेकिन यह हो नहीं पा रही है। लाइसेंस निरस्त होने के बाद 1 सितंबर 2018 से 7 नवंबर 2025 तक 14 करोड़ 47 लाख 88 हजार रुपए का ऋण ही वसूला जा सका है। वसूली की गति धीमी हो रही है। एक अप्रेल 2025 से 7 नवंबर 2025 तक मात्र 69 लाख रुपए की ही वसूली हो पाई है। हालांकि बैंक ने अब तक 25 करोड़ की वसूली करके डीआईसीजीसी को पुन: भुगतान किया है। अब 5.43 करोड़ का भुगतान बकाया चल रहा है।