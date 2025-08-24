भीलवाड़ा में मंडी बंद, 20 करोड़ का व्यापार प्रभावित

राज्य सरकार की ओर से गैर-अधिसूचित जिंसों पर 50 पैसे प्रति सौ रुपए का यूजर चार्ज लागू किए जाने के विरोध में शनिवार को लगातार पांचवे दिन भी भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी में कारोबार ठप रहा। हड़ताल का असर सिर्फ मंडी तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि अब होलसेल व्यापारियों से लेकर खुदरा व्यापारी संघ तक इसमें शामिल हो गए हैं।