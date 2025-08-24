Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में मंडी बंद, 20 करोड़ का व्यापार प्रभावित

यूजर चार्ज के विरोध में पांचवे दिन भी नहीं हुआ कारोबार खुदरा से होलसेल तक व्यापारी आंदोलन में शामिल

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Aug 24, 2025

Bhilwara market closed, business worth Rs 20 crore affected
Bhilwara market closed, business worth Rs 20 crore affected

राज्य सरकार की ओर से गैर-अधिसूचित जिंसों पर 50 पैसे प्रति सौ रुपए का यूजर चार्ज लागू किए जाने के विरोध में शनिवार को लगातार पांचवे दिन भी भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी में कारोबार ठप रहा। हड़ताल का असर सिर्फ मंडी तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि अब होलसेल व्यापारियों से लेकर खुदरा व्यापारी संघ तक इसमें शामिल हो गए हैं।

व्यापारी एकजुट, अनिश्चितकालीन हड़ताल

भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी यार्ड और होलसेल किराणा मर्चेंट एसोसिएशन के बैनर तले व्यापारी एकजुट होकर यूजर टैक्स का विरोध कर रहे हैं। एसोसिएशन के सचिव राजेंद्र बिड़ला ने कहा कि जब तक राज्य सरकार इस टैक्स को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर देती, तब तक आंदोलन अनिश्चित काल तक जारी रहेगा।

खुदरा व्यापार भी प्रभावित

हड़ताल को समर्थन देते हुए खुदरा व्यापार संघ और मंडी व्यापारी संघ ने भी अपनी दुकानें बंद रखीं। इससे न केवल मंडी बल्कि पूरे शहर का किराना व्यापार ठप हो गया है।

पांच दिन में 20 करोड़ का व्यापार ठप

मंडी में कारोबार बंद होने से अब तक 20 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार प्रभावित हो चुका है। लगातार हो रही हड़ताल से किसान, व्यापारी और उपभोक्ता सभी वर्ग परेशान हो गए हैं।

इसलिए नाराज है व्यापारी

  • - गैर-अधिसूचित जिंसों पर 50 पैसे प्रति 100 रुपए यूजर चार्ज
  • - किसानों पर भी अप्रत्यक्ष असर
  • - मंडी से खुदरा बाजार तक व्यापार प्रभावित

Published on:

24 Aug 2025 08:50 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भीलवाड़ा में मंडी बंद, 20 करोड़ का व्यापार प्रभावित

