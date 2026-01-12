कैंसर से जूझ रही मां ने बेटा-बेटी के गले में कील ठोंककर की निर्मम हत्या, बच्चों की मौत की खबर पति को कॉल पर दी

बच्चों की हत्या करने के बाद संजू ने आत्महत्या की कोशिश में जहर खा लिया। जिसके बाद संजू को तुरंत मांडलगढ़ अस्पताल ले जाया गया। जहां से उसे भीलवाड़ा रेफर कर दिया। संजू का भीलवाड़ा में इलाज जारी है। परिजनों का कहना है कि संजू को लंबे समय से कैंसर था। जिससे वह बहुत परेशान रहती थी। बच्चेदानी का ऑपरेशन भी होना था। फिर भी वह समझदार और बच्चों से बहुत प्यार करने वाली मां थी। उसका इंस्टाग्राम अकाउंट बच्चों के साथ बनाए वीडियो और रील्स से भरा पड़ा था, डांस, खेलकूद, तैयार करके फोटो, सब कुछ। हाल ही में भी उसने भैरू का वीडियो डाला था। जिसमें वह मां के साथ नाचता दिख रहा था।