Bhilwara news: स्कूलों में एक जुलाई से होगा शिक्षण कार्य

सरकारी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश खत्म हो गए हैं और स्कूलों में फिर से चहल-पहल शुरू हो जाएगी।

सरकारी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश खत्म हो गए हैं और स्कूलों में फिर से चहल-पहल शुरू हो जाएगी। सरकारी स्कूलों में फिलहाल शिक्षक ही काम पर लौटेंगे। जबकि विद्यार्थी एक जुलाई से पहुंचेंगे। वहीं, कई निजी स्कूल खुल चुके हैं तो कई अब खुलेंगे। सरकारी स्कूलों में फिलहाल प्रवेशोत्सव का दौर चलेगा। Bhilwara news: Teaching work will be done in schools from July 1