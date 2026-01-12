Bhilwara: ग्रीन टैक्स के रूप में वसूले 2009 करोड़ का मांगा हिसाब, NGT का सरकार और परिवहन विभाग को नोटिस

याचिकाकर्ता जाजू की ओर से अधिवक्ता लोकेन्द्रसिंह कच्छावा ने बेंच को बताया कि राजस्थान में वाहनों का धुआं दमा, ब्रोंकाइटिस और हृदय रोग जैसी बीमारियां बांट रहा है। वर्ष 2017 में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ग्रीन टैक्स लागू किया गया, लेकिन आरटीआई से खुलासा हुआ है कि 2015-16 से 2024-25 तक ग्रीन टैक्स के रूप में 2009.66 करोड़ जमा होने के बावजूद प्रदेश में वन क्षेत्र 13 प्रतिशत से घटकर 9 प्रतिशत रह गया।