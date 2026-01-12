12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

भीलवाड़ा

Bhilwara: ग्रीन टैक्स के रूप में वसूले 2009 करोड़ का मांगा हिसाब, NGT का सरकार और परिवहन विभाग को नोटिस

Green tax collection in Rajasthan: भीलवाड़ा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राज्य में वाहनों से ग्रीन टैक्स' के रूप में वसूली जा रही राशि के कथित दुरुपयोग पर सख्त रुख अपनाया है।

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Anand Prakash Yadav

Jan 12, 2026

ग्रीन टैक्स की राशि के कथित दुरुपयोग पर एनजीटी सख्त, पत्रिका फोटो

ग्रीन टैक्स की राशि के कथित दुरुपयोग पर एनजीटी सख्त, पत्रिका फोटो

Green tax collection in Rajasthan: भीलवाड़ा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने राज्य में वाहनों से ग्रीन टैक्स' के रूप में वसूली जा रही राशि के कथित दुरुपयोग पर सख्त रुख अपनाया है। एनजीटी ने इस मामले में जहां संयुक्त जांच समिति का गठन कर 6 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सचिव, प्रदेश के पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभागों के प्रमुख सचिव, परिवहन आयुक्त, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सदस्य सचिव, एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक को नोटिस जारी कर पूछा है कि ग्रीन टैक्स के रूप में जमा 2009.66 करोड़ रुपए कहां खर्च किए गए? अब मामले में 23 मार्च को सुनवाई होगी।

आरटीआइ में खुलासा, 4 फीसदी घटा वन क्षेत्र

एनजीटी की सेंट्रल ज़ोन बेंच (भोपाल) के पीठासीन अधिकारी शिवकुमार सिंह एवं सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की बेंच ने पर्यावरणविद् बाबूलाल जाजू की याचिका पर यह आदेश दिया। संयुक्त जांच कमेटी से यह बताने को कहा गया है कि क्या ग्रीन टैक्स के रूप में जमा राशि का उपयोग वास्तव में हरियाली बढ़ाने और प्रदूषण रोकने में हुआ है या इसे अन्य कार्यों पर खर्च कर दिया गया।

याचिकाकर्ता जाजू की ओर से अधिवक्ता लोकेन्द्रसिंह कच्छावा ने बेंच को बताया कि राजस्थान में वाहनों का धुआं दमा, ब्रोंकाइटिस और हृदय रोग जैसी बीमारियां बांट रहा है। वर्ष 2017 में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ग्रीन टैक्स लागू किया गया, लेकिन आरटीआई से खुलासा हुआ है कि 2015-16 से 2024-25 तक ग्रीन टैक्स के रूप में 2009.66 करोड़ जमा होने के बावजूद प्रदेश में वन क्षेत्र 13 प्रतिशत से घटकर 9 प्रतिशत रह गया।

जांच समिति में इनको शामिल किया

जांच समिति में पर्यावरण विभाग, परिवहन विभाग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी :https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Women Empowerment: राजस्थान में डेढ़ लाख से अधिक पदों पर सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया जारी
जयपुर
New Year Gift Rajasthan 124 IAS IPS and IFS officers have received new designations today

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Jan 2026 07:32 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / Bhilwara: ग्रीन टैक्स के रूप में वसूले 2009 करोड़ का मांगा हिसाब, NGT का सरकार और परिवहन विभाग को नोटिस

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रंगों से सजी भीलवाड़ा की शाम: ‘डाकघर’ में दिखी मासूमियत तो ‘नदी प्यासी थी’ में झलका मानवीय अंतर्द्वंद्व

Innocence was seen in 'Post Office', while human conflict was reflected in 'Nadi Pyaasi Thi'.
भीलवाड़ा

राज्यपाल बागड़े ने पर्यावरणविद जाजू को ‘समाज गौरव’ उपाधि से किया अलंकृत

Governor Bagde honoured environmentalist Jaju with the title of 'Social Pride'
भीलवाड़ा

सड़क सुरक्षा: चालान का डर नहीं, जागरूक बने शहर; पैडल पर निकले ‘सुरक्षा दूत’

Road safety: No fear of fines, cities become more aware; 'safety ambassadors' set out on pedals
भीलवाड़ा

अग्रवाल समाज ने मनाया मकर संक्रांति महोत्सव; सड़कों पर सितोलिया तो आसमान में सतरंगी पतंगों की मची धूम

The Agrawal community celebrated Makar Sankranti; colorful kites filled the sky.
भीलवाड़ा

ग्रीन टैक्स के 2009 करोड़ का हिसाब दे सरकार

Government should give account of Rs 2009 crore of green tax.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.