भीलवाड़ा ने फिर लहराया सफलता का परचम: सीए फाउंडेशन में श्रेया ऑल इंडिया 10वीं, तनुश्री 18वीं रैंक पर; इंटर में सिद्धि बनी जिला टॉपर

Shreya secured 10th rank in CA Foundation, Tanushree secured 18th rank in all India.
भीलवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आइसीएआइ) की ओर से सितंबर-2025 में हुई सीए फाइनल, सीए इंटरमीडिएट एवं सीए फाउंडेशन की परीक्षा का परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया। सीए फाइनल में 4.88 प्रतिशत व इंटर में 5.28 प्रतिशत रिजल्ट ऑल इंडिया से बेहतर रहा। घोषित सीए फाउंडेशन एवं इंटर परीक्षा परिणाम में भीलवाड़ा के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया है। भीलवाडा शाखा अध्यक्ष सीए आलोक सोमानी ने बताया कि इस बार भी फाइनल में जहां सीए बोथ ग्रुप में ऑल इंडिया का रिजल्ट 16.23 प्रतिशत व इंटर बोथ ग्रुप में 10.06 प्रतिशत रहा है जबकि भीलवाड़ा का फाइनल में 21.11 प्रतिशत व इंटर में 15.34 प्रतिशत रहा है।
श्रेया की ऑल इंडिया 10वीं रैंक
संजय कॉलोनी निवासी श्रेया कोठारी ने सीए फाउंडेशन परीक्षा में 400 में से 334 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया 10वीं रैंक बनाई है। श्रेया के पिता सुनील कोठारी व्यवसायी एवं माता सुनीता गृहिणी हैं। श्रेया ने पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी और मोबाइल का सीमित उपयोग किया। गिटार बजाने की शौकीन श्रेया ने सफलता का श्रेय परिजनों, एलटूसी-एनपीए टीम और बड़ी बहन सीए श्रुति से मिले मार्गदर्शन को दिया।
तनुश्री को मिली ऑल इंडिया 18वीं रैंक
सीए फाउंडेशन परीक्षा में 400 में से 326 अंक प्राप्त करने वाली तनुश्री राठी ने ऑल इंडिया 18वीं रैंक हासिल की। मूलतः प्रतापगढ़ निवासी तनुश्री ने छात्रावास में रहकर अध्ययन किया। तनुश्री का कहना है कि रूटीन जीवन में संतुलन बनाए रखते हुए बिना किसी दबाव के की गई पढ़ाई से बेहतर परिणाम मिलता है। नृत्य की शौकीन तनुश्री ने सफलता का श्रेय माता-पिता अभिषेक व श्वेता राठी के प्रोत्साहन एवं एलटूसी टीम के उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण को दिया।
सिद्धि कांकरिया बनी इंटर परीक्षा में जिला टॉपर
सीए इंटर परीक्षा में 395 अंक प्राप्त कर भीलवाड़ा जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली सिद्धि कांकरिया का सपना एक सफल सीए बनकर भविष्य में स्वयं का व्यवसाय शुरू करने का है। वहीं सीए इंटर में 394 अंक के साथ जिले में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली सिमोना सोनी ने कहा कि उनकी सफलता के पीछे परिवार और शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
संस्थान ने किया सम्मान, स्कॉलरशिप की घोषणा
एलटूसी-एनपीए संस्थान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का डायरेक्टर प्रदीप लाठी एवं सुनीत नैनावटी समेत पूरी फैकल्टी टीम ने सम्मान किया। संस्थान की ओर से दोनों ऑल इंडिया रैंकरों श्रेया व तनुश्री को 31 हजार 100 रुपए की स्कॉलरशिप देने की घोषणा की। प्रदीप लाठी ने बताया कि भीलवाड़ा अब सीए की शिक्षा में नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है और लगातार राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहा है। एलटूसी-एनपीए संस्थान की छात्राओं ने इस बार भी अपनी मेहनत और लगन से सफलता का परचम फहराया।
ये रहे भीलवाड़ा शाखा के होनहार विद्यार्थी
शाखा सचिव अक्षय सोडानी ने बताया कि सीए फाइनल में सिद्धि जैन ने 373 अंक प्राप्त कर के जिले में प्रथम व सुहानी जैन ने 360 अंक के साथ दूसरा, प्रशांत लड्ढा ने 343 तीसरा, सुमित सोनी ने 338 अंक के साथ चौथा एवं राघव आगाल ने 336 अंक प्राप्त कर के जिले में पांचवा स्थान प्राप्त किया। सीए इंटरमीडिएट में सिद्धि कांकरिया ने 395 अंक प्राप्त कर के जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सिमोना सोनी ने 394 अंक के साथ दूसरा, रिद्धिमा जैन ने 384 अंक के साथ तीसरा, आरव लड्ढा ने 371 अंक के साथ चौथा एवं जयेश सोनी ने 366 अंक प्राप्त कर के जिले में पांचवा स्थान प्राप्त किया।
