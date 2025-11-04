भीलवाड़ा ने फिर लहराया सफलता का परचम: सीए फाउंडेशन में श्रेया ऑल इंडिया 10वीं, तनुश्री 18वीं रैंक पर; इंटर में सिद्धि बनी जिला टॉपर

भीलवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आइसीएआइ) की ओर से सितंबर-2025 में हुई सीए फाइनल, सीए इंटरमीडिएट एवं सीए फाउंडेशन की परीक्षा का परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया। सीए फाइनल में 4.88 प्रतिशत व इंटर में 5.28 प्रतिशत रिजल्ट ऑल इंडिया से बेहतर रहा। घोषित सीए फाउंडेशन एवं इंटर परीक्षा परिणाम में भीलवाड़ा के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया है। भीलवाडा शाखा अध्यक्ष सीए आलोक सोमानी ने बताया कि इस बार भी फाइनल में जहां सीए बोथ ग्रुप में ऑल इंडिया का रिजल्ट 16.23 प्रतिशत व इंटर बोथ ग्रुप में 10.06 प्रतिशत रहा है जबकि भीलवाड़ा का फाइनल में 21.11 प्रतिशत व इंटर में 15.34 प्रतिशत रहा है।