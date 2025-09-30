भीलवाड़ा प्रोसेस हाउस ने लगाया 2 प्रतिशत अतिरिक्त राजस्व शुल्क, कपड़ा उद्यमियों ने किया विरोध

वस्त्रनगरी के कपड़ा उद्यमियों के सामने एक बार फिर संकट खड़ा हो गया है। शहर के प्रोसेस हाउस संचालकों ने कपड़ा प्रोसेस पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त राजस्व शुल्क (टैक्स) लगाने का ऐलान कर दिया है। इसका कपड़ा व्यापारी और उद्यमी कड़ा विरोध कर रहे हैं। कपड़ा व्यापारियों का कहना है कि एक ओर केंद्र सरकार ने जीएसटी घटाकर कपड़ा सस्ता करने का प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर प्रोसेस हाउस ने निजी स्तर पर अतिरिक्त शुल्क थोपकर आम जनता पर बोझ डालने का काम किया है।