देश की डिजिटल कुंडली बनाने को तैयार भीलवाड़ा, जनगणना 2027 का रोडमैप जारी

जनगणना कार्य में लगे कर्मियों के लिए सरकार ने आकर्षक मानदेय तय किया है। प्रगणक और पर्यवेक्षक इन्हें दोनों चरणों के सफल समापन के बाद कुल 25 हजार का मानदेय मिलेगा। राज्य नोडल अधिकारी को कुल 75 हजार तक का मानदेय देय होगा। अन्य अधिकारी में जिला, संभाग और उपखंड स्तर के अधिकारियों के लिए भी 30 हजार से 60 हजार रुपए तक के मानदेय का प्रावधान किया गया है।