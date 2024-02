भीलवाड़ा उप पंजीयन कार्यालय बनेगा सुपर मॉडल

भीलवाड़ाPublished: Feb 14, 2024 09:45:11 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

Bhilwara sub registration office will become super model भीलवाड़ा में आमजन को जमीन, भवन पंजीयन एवं लीड डीड राशि जमा कराने की सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाने के लिए भीलवाड़ा का उप पंजीयक कार्यालय द्वितीय जिले का पहला मॉडल उपपंजीयक कार्यालय बनेगा। इसके लिए उप पंजीयक कार्यालय की काया पलट का कार्य जारी है।

