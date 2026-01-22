भीलवाड़ा टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट मेला-2026: ग्रामीण हाट में औद्योगिक भविष्य पर मंथन

Bhilwara Textile and Handicraft Fair-2026: Rural Haat discusses industrial future
भीलवाड़ा शहर के ग्रामीण हाट में चल रहे 'भीलवाड़ा टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट मेला-2026' के तहत गुरुवार को औद्योगिक विकास की नई इबारत लिखने पर मंथन हुआ। जिला प्रशासन, उद्योग प्रोत्साहन संस्थान एवं जिला उद्योग व वाणिज्य केंद्र की ओर से आयोजित इस विशेष टॉक शो में विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि भीलवाड़ा का भविष्य अब केवल पारंपरिक कपड़े तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां एआई, रोबोटिक्स और टेक्निकल टेक्सटाइल में असीम संभावनाएं हैं।
एमएलवी टेक्सटाइल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के औद्योगिक विकास, अवसर, चुनौतियां और संभावनाओं पर पैनलिस्ट्स ने विस्तार से चर्चा की। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक के.के. मीना ने सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी देते हुए युवाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
टॉक शो में एमएलवी कॉलेज के विद्यार्थियों ने पैनलिस्ट्स से सीधे सवाल किए। टेक्सटाइल उद्योग में रोजगार के नए अवसर और नवाचार को लेकर पूछे गए प्रश्नों पर प्रो. डॉ. हर्षवर्धन सारस्वत ने कॉलेज की भूमिका और रिसर्च के महत्व को साझा किया।
