भीलवाड़ा टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट मेला-2026: ग्रामीण हाट में औद्योगिक भविष्य पर मंथन

भीलवाड़ा शहर के ग्रामीण हाट में चल रहे 'भीलवाड़ा टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट मेला-2026' के तहत गुरुवार को औद्योगिक विकास की नई इबारत लिखने पर मंथन हुआ। जिला प्रशासन, उद्योग प्रोत्साहन संस्थान एवं जिला उद्योग व वाणिज्य केंद्र की ओर से आयोजित इस विशेष टॉक शो में विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि भीलवाड़ा का भविष्य अब केवल पारंपरिक कपड़े तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां एआई, रोबोटिक्स और टेक्निकल टेक्सटाइल में असीम संभावनाएं हैं।