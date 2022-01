Bhilwara Transport Department तरेपन हजार वाहनों से खतरा, सड़कों पर नहीं दौड़ पाएंगे

Bhilwara Transport Department यह खबर आमजन से जुड़ी है। जिले में 53 हजार एेसे वाहन है जोसड़क पर नहीं दौड़ पाएंगे। कारण, परिवहन विभाग ने इनको आमजन के लिए खतरा माना है।

Bhilwara Transport Department यह खबर आमजन से जुड़ी है। जिले में 53 हजार एेसे वाहन है जोसड़क पर नहीं दौड़ पाएंगे। कारण, परिवहन विभाग ने इनको आमजन के लिए खतरा माना है। यहीं वजह है कि विभाग ने इन वाहनों का पंजीयन प्रमाण पत्र (आरसी) निलंबित कर दी है। Bhilwara Transport Department

Danger from fifty nine thousand vehicles, will not be able to run on t