भीलवाड़ा का महालक्ष्मी मंदिर बना श्रद्धा का केंद्र

विजयसिंह पथिक नगर स्थित अग्रसेन सर्किल पर बना श्री महालक्ष्मी मंदिर अब देश के प्रमुख महालक्ष्मी मंदिरों में शुमार हो गया है। अष्टधातु से निर्मित 325 किलो वजनी प्रतिमा इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, जिसे ग्वालियर के प्रसिद्ध कारीगरों ने संत विद्यानंद की प्रेरणा से तैयार किया। इस दिव्य प्रतिमा में पीतल, तांबा, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, टिन और पारा का पौराणिक अनुपात में मिश्रण किया गया है। मंदिर की स्थापना करीब 12 वर्ष पूर्व हुई थी और यह अग्रवाल भवन परिसर में आमजन के लिए प्रतिदिन दर्शनार्थ खुला रहता है।