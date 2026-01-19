बजट घोषणाओं के ‘कांटों’ में उलझा भीलवाड़ा का मिनी फूड पार्क

मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने में सरकारी कछुआ चाल किस कदर आड़े आती है, इसका जीवंत उदाहरण मांडल का मिनी फूड पार्क है। वर्ष 2022-23 के बजट में घोषित यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट तीन साल बाद भी कागजी फाइलों और विभागीय पत्राचार के बीच दम तोड़ रहा है। आलम यह है कि मांडल तहसील के ग्राम सिडियास में आवंटित 100 बीघा बेशकीमती जमीन पर अब तक महज चार कोने पर पत्थर ही लग पाए हैं। न तो जमीन की लीज डीड तैयार हुई है और न ही इसकी सुरक्षा के लिए तारबंदी (वायर फेंसिंग) का काम शुरू हो सका है।