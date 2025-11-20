भीलवाड़ा के राजेन्द्र मार्ग स्कूल में अब एक नहीं, दो प्रधानाचार्य

राजेन्द्र मार्ग विद्यालय में दो प्रधानाचार्यों की उपस्थिति से विद्यालय प्रबंधन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शिक्षकों और स्टाफ में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि अब दायित्व किसके हाथ में रहेगा, क्योंकि दोनों ही अधिकारी कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं। शिक्षा विभाग अब इस मामले में क्या निर्णय लेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। शिक्षकों का कहना है कि प्रदेश में तबादला व्यवस्था और उससे जुड़े विवाद कोई नए नहीं हैं, लेकिन राजेन्द्र मार्ग विद्यालय जैसा मामला, जहां दो प्रधानाचार्य एक ही स्कूल में पदभार संभाले बैठे हैं, राज्य में अलग ही मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। विभागीय स्तर पर स्पष्ट निर्णय आने तक विद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित रह सकती है।