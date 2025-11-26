Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

टैक्स चोरी का बड़ा खेल: पत्रिका के खुलासे पर परिवहन विभाग में हड़कंप, छह बसें जब्त

एक ही नंबर प्लेट से चल रहीं थीं चार बसें; फर्जीवाड़ा कर मालिकों ने लगाई सरकार को लाखों की चपत

Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Nov 26, 2025

Big game of tax evasion: Transport department stirred up by magazine's revelation, six buses seized

Big game of tax evasion: Transport department stirred up by magazine's revelation, six buses seized

'राजस्थान पत्रिका' के मंगलवार के अंक में "जिम्मेदार पुलिस व परिवहन विभाग मौन, टैक्स चोरी का बड़ा खेल: एक ही नबंर से चल रहीं कई बसें" शीर्षक से समाचार प्रकाशित होने के बाद परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। परिवहन विभाग ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई शुरू की और छह बसों को जब्त कर लिया। इनमें दो बसें वे भी शामिल हैं जिनका खुलासा पत्रिका ने अपनी खबर में प्रमुखता से किया था।

फर्जी नंबर प्लेट से टैक्स चोरी का बड़ा रैकेट

पत्रिका के खुलासे के अनुसार बस मालिक सुनियोजित तरीके से सरकार के राजस्व को लाखों का नुकसान पहुंचा रहे थे। इस पूरे खेल का मुख्य आधार फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल और कागजी खानापूर्ति में लापरवाही थी।

जिला परिवहन अधिकारी आरके चौधरी ने बताया कि एक बस के चेचिस नंबर के अनुसार बस के नंबर आरजे-06-पीए-1551 होने चाहिए थे, लेकिन मौके पर कार्रवाई के दौरान बस पर आरजे-30-पीए-0816 नंबर प्लेट लगी थी। इसके अलावा तीन अन्य वाहनों को टैक्स चोरी के मामले में जब्त किया है। चौधरी ने बताया कि दो बसें जिसे यातायात पुलिस ने पकड़ा था उसे भी जब्त कर लिया है। अब इनकी जांच कर टैक्स चोरी का खुलासा किया जाएगा।

26 Nov 2025 09:39 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / टैक्स चोरी का बड़ा खेल: पत्रिका के खुलासे पर परिवहन विभाग में हड़कंप, छह बसें जब्त

भीलवाड़ा

