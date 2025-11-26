टैक्स चोरी का बड़ा खेल: पत्रिका के खुलासे पर परिवहन विभाग में हड़कंप, छह बसें जब्त

जिला परिवहन अधिकारी आरके चौधरी ने बताया कि एक बस के चेचिस नंबर के अनुसार बस के नंबर आरजे-06-पीए-1551 होने चाहिए थे, लेकिन मौके पर कार्रवाई के दौरान बस पर आरजे-30-पीए-0816 नंबर प्लेट लगी थी। इसके अलावा तीन अन्य वाहनों को टैक्स चोरी के मामले में जब्त किया है। चौधरी ने बताया कि दो बसें जिसे यातायात पुलिस ने पकड़ा था उसे भी जब्त कर लिया है। अब इनकी जांच कर टैक्स चोरी का खुलासा किया जाएगा।