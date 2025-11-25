ईडब्ल्यूएस छात्रों को बड़ा तोहफा: राजस्थान के 19 जिलों के विद्यार्थी होंगे लाभान्वित

A big gift to EWS students: 32 students from 19 districts of the state will benefit.
भीलवाड़ा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना के तहत वर्ष 2025-26 के चयनित छात्रों को लाभान्वित किए जाने की घोषणा माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने कर दी है। इस योजना के लिए प्रदेश के 19 जिलों के कुल 32 विद्यार्थियों के लिए 16 लाख रुपए की पुरस्कार राशि जारी की गई है।
योजना के तहत कक्षा 10वीं और 12वीं में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान (अजमेर) की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले प्रत्येक छात्र को 50 हजार नकद राशि के साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इस वर्ष कक्षा 10वीं के 20 और कक्षा 12वीं के 12 छात्र इस सम्मान के हकदार बने हैं।
राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत ईडब्ल्यूएस वर्ग के विद्यार्थी जो कक्षा 10वीं या 12वीं कला, विज्ञान, वाणिज्य की परीक्षा में बोर्ड में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले हैं। अंक समान होने पर अनिवार्य विषय अंग्रेजी व हिन्दी में अधिक अंक प्राप्त करने वाले को वरीयता दी जाती है। दोनों विषयों में अंक समान होने पर अधिक आयु वाले छात्र को पहले वरीयता जन्मतिथि के आधार पर दी जाती है।
इस योजना के तहत सर्वाधिक लाभ बीकानेर जिले को मिला है, जहां के पांच छात्रों को कुल ढाई लाख रुपए की राशि मिलेगी। वहीं, शिक्षा नगरी के नाम से जाने जाने वाले भीलवाड़ा जिले से इस वर्ष मात्र एक छात्र का चयन हुआ है। यह छात्र कक्षा 12वीं का है, जिसे 50 हजार रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी।
